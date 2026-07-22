Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al Jazeera, surat kabar Zionis Yedioth Ahronot dengan mengklaim menguatnya suasana anti-Israel di Spanyol, menilai insiden ini sebagai kelanjutan dari tindakan serupa, termasuk tindakan Lamine Yamal dalam mengibarkan bendera Palestina.

Bersamaan dengan perayaan kemenangan tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026, sekelompok peserta upacara dengan menginjak-injak bendera rezim Zionis, menyatakan protes mereka terhadap kebijakan dan tindakan rezim pendudukan ini di Jalur Gaza.

Berdasarkan gambar-gambar yang dipublikasikan, tindakan ini bertujuan untuk menunjukkan solidaritas dengan rakyat Palestina dan mengutuk perang serta korban sipil di Gaza.

Dalam reaksi atas peristiwa ini, sejumlah aktivis dan tokoh ekstremis Zionis dengan menggunakan retorika mengancam dan rasis, menjadikan pemerintah Spanyol, imigran, dan pendukung Palestina sebagai sasaran serangan mereka.

Reaksi-reaksi ini menunjukkan bagaimana rezim Zionis dengan mengeksploitasi peristiwa olahraga, berusaha mengaitkan setiap ekspresi kebencian publik terhadap dirinya dengan «antisemitisme» dan merepresentasikannya sebagai krisis identitas di Eropa; pendekatan yang secara praktis mengarah pada peningkatan suasana konfrontatif dan pernyataan-pernyataan permusuhan terhadap masyarakat Spanyol.