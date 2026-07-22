Persetujuan Perdana Menteri Inggris untuk Melanjutkan Kerja Sama dengan AS dalam Agresi terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Bloomberg, «Andy Burnham», Perdana Menteri baru Inggris, telah menyetujui kelanjutan penggunaan pangkalan militer negaranya oleh AS untuk apa yang London sebut sebagai «serangan defensif» terhadap Iran.

London pada periode kepemimpinan «Keir Starmer» juga telah mempertahankan kerja sama militer dan intelijennya dengan Washington; sebuah masalah yang menuai kritik dari sejumlah partai dan kelompok politik Inggris karena kemungkinan keterlibatan negara tersebut dalam konflik regional.