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Persetujuan Perdana Menteri Inggris untuk Melanjutkan Kerja Sama dengan AS dalam Agresi terhadap Iran

22 Juli 2026 - 09:12
Kode berita: 1843448
Source: ABNA
Persetujuan Perdana Menteri Inggris untuk Melanjutkan Kerja Sama dengan AS dalam Agresi terhadap Iran

Bloomberg melaporkan bahwa Perdana Menteri baru Inggris telah menyetujui kelanjutan penggunaan pangkalan militer negara tersebut oleh Amerika Serikat untuk agresi terhadap Iran.

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Bloomberg, «Andy Burnham», Perdana Menteri baru Inggris, telah menyetujui kelanjutan penggunaan pangkalan militer negaranya oleh AS untuk apa yang London sebut sebagai «serangan defensif» terhadap Iran.

London pada periode kepemimpinan «Keir Starmer» juga telah mempertahankan kerja sama militer dan intelijennya dengan Washington; sebuah masalah yang menuai kritik dari sejumlah partai dan kelompok politik Inggris karena kemungkinan keterlibatan negara tersebut dalam konflik regional.

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