Rodríguez: Blokade AS adalah Ancaman Nyata, Bukan Kuba

Menurut laporan kantor berita Abna, Bruno Rodríguez, Menteri Luar Negeri Kuba, dalam sebuah pesan di media sosial X menulis: pernyataan panjang dan penuh fitnah yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS tentang Havana, disusun dengan tujuan menakut-nakuti opini publik Amerika tentang bahaya yang diklaim seolah-olah mengancam kekuatan nuklir terbesar di dunia.

Menteri Luar Negeri Kuba menambahkan: ini adalah langkah aneh di mana unsur-unsur fiktif palsu dicampur dengan sensasionalisme. Teks ini disusun oleh pemerintah yang sendirilah pelaku tindakan kekerasan dan teroris; tindakan yang mengakibatkan kematian 3478 orang dan menyebabkan cacat tetap pada 2099 warga Kuba.

Bruno Rodríguez menambahkan: solidaritas dengan mereka yang berjuang untuk keadilan dan melawan penindasan dan kejahatan bukanlah ancaman. Kuba bukanlah ancaman. Blokadelah yang merupakan ancaman.