Trump: Jangan Bunuh Saya; Ribuan Rudal Siap Ditembakkan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa ia telah memerintahkan militer negara itu agar berada dalam kesiagaan penuh untuk melakukan rangkaian serangan besar-besaran terhadap Iran, jika pemerintah Teheran melakukan upaya pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat.

Trump menulis dalam sebuah pesan di jejaring sosial miliknya, Truth Social: Jika pemerintah Iran mewujudkan ancaman-ancamannya yang telah disampaikan di berbagai penjuru dunia, yaitu membunuh atau mencoba membunuh Presiden Amerika Serikat — yaitu saya — maka ada 1.000 rudal yang siap ditembakkan dan telah diarahkan ke Iran, dan ribuan rudal lainnya akan segera ditembakkan setelah itu.

Ia menambahkan: Perintah yang diperlukan telah dikeluarkan sebelumnya, dan militer Amerika berada pada tingkat kesiapan tertinggi, dilengkapi, serta mampu menghancurkan seluruh wilayah Iran sepenuhnya selama satu tahun, dengan kemungkinan diperpanjang.

Menurut klaim media-media Amerika, rezim Zionis pada pekan ini telah membagikan informasi kepada pihak Amerika mengenai sebuah rencana “baru dan spesifik” dari Iran untuk membunuh Donald Trump, sementara perkembangan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya konfrontasi militer antara Washington dan Teheran.

Jaringan berita CNN, mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah ini, melaporkan bahwa Amerika Serikat sedang memantau aliran informasi yang terus-menerus mengenai kemungkinan rencana untuk menargetkan Trump. Namun, peringatan terbaru Israel mencakup informasi baru mengenai sebuah rencana tertentu.

Surat kabar The Wall Street Journal juga, mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya, mengklaim bahwa informasi intelijen Israel membahas sebuah konspirasi baru untuk menargetkan Presiden Amerika Serikat.

Sebelumnya, Trump, di pesawat kepresidenan saat kembali dari KTT NATO di Turki, mengatakan kepada para wartawan bahwa Iran ingin menyingkirkan pemimpin Amerika. Ia juga mengklaim telah melihat informasi yang menunjukkan bahwa namanya masuk dalam daftar target pembunuhan.