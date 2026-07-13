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Gharibabadi: Tidak ada tindakan terhadap Iran yang boleh dibiarkan tanpa tanggapan

13 Juli 2026 - 10:07
News ID: 1839556
Source: ABNA
Gharibabadi: Tidak ada tindakan terhadap Iran yang boleh dibiarkan tanpa tanggapan

Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan hukum dan internasional menegaskan: tidak ada tindakan terhadap Iran yang boleh dibiarkan tanpa tanggapan.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan hukum dan internasional, pada Selasa dini hari, 22 Tir 1405 (13 Juli 2026), di halaman pribadinya di salah satu jejaring sosial menulis: Kelanjutan strategi perlawanan yang menghancurkan terhadap setiap agresi militer terhadap negara adalah hal yang penting. Syam (atau Majelis) berencana untuk mengesahkan suatu tindakan yang di dalamnya tanggapan tegas dan penyesalan dari sistem dalam hal adanya percobaan pembunuhan terhadap Pemimpin Besar Revolusi Islam, pejabat militer dan sipil, telah ditentukan sebelumnya.

Ia menambahkan: tidak ada tindakan terhadap Iran yang boleh dibiarkan tanpa tanggapan.

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