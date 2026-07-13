Partisipasi jutaan orang dalam pemakaman pemimpin syahid adalah referendum besar kesetiaan kepada Revolusi

Menurut koresponden ABNA, Ayatullah Sayyid Ahmad Khattami pada Minggu malam dalam acara peringatan pemimpin syahid Revolusi Islam di Haram Suci Hazrat Fatimah Ma'sumah (semoga kedamaian tercurah padanya), dengan merujuk pada dimensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari upacara pemakaman dan pengantaran pemimpin syahid, menyatakan: «Apa yang terjadi di Iran dan Irak, di mata banyak media dunia, dianggap sebagai pemakaman terbesar dalam sejarah dan pertemuan rakyat terbesar di abad ini.»

Ia menambahkan: «Media asing menyebut partisipasi ini sebagai referendum terbesar Republik Islam Iran, dan bahkan statistik minimum yang dipublikasikan menunjukkan kehadiran jutaan orang dalam upacara pemakaman.»

Imam Jumat sementara Teheran melanjutkan: «Di Irak juga, jutaan orang berkumpul di kota Najaf dan Karbala untuk mengantarkan pemimpin syahid, dan jika tidak ada pembatasan partisipasi wanita, jumlah peserta akan melampaui angka yang diumumkan.»

Ia menegaskan: «Media Barat melaporkan kepadatan massa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Teheran dan kota-kota lain, dan partisipasi penuh semangat ini adalah kenyataan yang bahkan para penentang Republik Islam pun tidak dapat mengabaikannya.»