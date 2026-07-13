Mencela Iran karena membela diri dari agresi adalah tidak bertanggung jawab dan tidak pada tempatnya

Menurut laporan kantor berita, Ismail Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, di halaman pribadinya, menanggapi kekhawatiran juru bicara PBB tentang apa yang digambarkannya sebagai «konfrontasi militer» dan serangan Iran terhadap negara-negara kawasan dan kapal-kapal, menulis di jaringan X:

«Saudara Juru Bicara! Situasi ini bukanlah "konfrontasi militer", melainkan kelanjutan dari agresi militer yang terang-terangan yang dimulai pada 28 Februari oleh Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran.

Iran tidak menyerang siapa pun; serangan Iran terhadap pangkalan dan aset militer milik Amerika Serikat yang berada di pantai selatan Teluk Persia adalah pelaksanaan hak kodrati untuk membela diri secara sah sesuai dengan hukum internasional.

Anda harus meminta kepada negara-negara yang memberikan wilayah dan pangkalan mereka kepada AS agar mencegah AS menggunakan wilayah mereka untuk mempersiapkan serangan terhadap Iran.

Tidak bertanggung jawab jika alih-alih meminta pertanggungjawaban para agresor atas pelanggaran berat hukum internasional, Anda malah mencela Iran karena membela dirinya sendiri.

Omong-omong, nama yang benar adalah "Teluk Persia"; mohon patuhi pedoman PBB yang relevan, termasuk surat edaran tertanggal 18 Agustus 1994 dan 14 Mei 1999 yang mewajibkan penggunaan nama lengkap "Teluk Persia".»