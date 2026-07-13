Menurut laporan kantor berita ABNA, Humas Angkatan Darat Republik Islam Iran dalam sebuah pengumuman memberitakan serangan drone militer terhadap pangkalan-pangkalan AS di kawasan.

Isi pengumuman tersebut adalah sebagai berikut:

「Sebagai tanggapan atas serangan-serangan ilegal AS yang berulang kali terhadap negara kami, beberapa jam yang lalu, dalam gelombang baru serangan drone Angkatan Darat Republik Islam Iran, lokasi pasukan AS, sistem pertahanan udara dan rudal, bunker, dan gudang pendukung angkatan darat teroris AS di Kuwait menjadi sasaran drone penghancur militer.

Angkatan Darat Republik Islam Iran, sambil mengutuk serangan berulang musuh AS terhadap beberapa pusat militer, infrastruktur sipil, dan rakyat, serta pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip dasar Piagam PBB, menegaskan: dengan tekad dan kemauan kuat angkatan bersenjata dan dengan segenap kekuatan, kami tidak akan ragu sedetik pun dalam membela kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kemerdekaan Iran serta sesama warga yang terkasih dari setiap agresi musuh.」