Araghchi: Iran Sejauh Ini Telah Mematuhi Komitmennya / Satu-satunya Jalan adalah Kepatuhan Timbal Balik

Menurut kantor berita Ahlul Bait (ABNA) – Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran pada Sabtu dini hari menulis di jaringan X: Iran sejauh ini telah mematuhi komitmennya, tetapi satu-satunya jalan adalah kepatuhan kedua belah pihak terhadap komitmen mereka berdasarkan nota kesepahaman Islamabad.

Seyyed Abbas Araghchi, dalam unggahan yang dipublikasikan dalam bahasa Inggris ini, menulis: Iran sejauh ini telah mematuhi komitmennya; berbeda dengan apa yang kita lihat dari apa yang disebut Menteri Keuangan Amerika Serikat, yang dengan melanggar paragraf 9 nota kesepahaman, menginjak-injak komitmen AS.

Ia menekankan: Pelanggaran ini terjadi sebagai tambahan dari kasus-kasus pelanggaran komitmen dan tindakan tidak benar Amerika Serikat lainnya.

Lanjutan unggahan Araghchi menyatakan: Kebenaran sudah jelas: satu-satunya jalan adalah kepatuhan timbal balik kedua belah pihak terhadap komitmen mereka.