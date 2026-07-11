Iravani Mengkritik Dewan Keamanan: AS dan Israel Harus Bertanggung Jawab

Menurut kantor berita Ahlul Bait (ABNA) – Duta Besar dan Wakil Tetap Iran di PBB, dengan menentang pertemuan Jumat Dewan Keamanan tentang resolusi 2231 dan mengkritik ketidakefisienan dewan tersebut, mengatakan: «AS dan rezim Israel memikul tanggung jawab penuh atas konsekuensi tindakan ilegal mereka dan harus sepenuhnya bertanggung jawab.»

«Amir Saeid Iravani» Jumat malam waktu setempat dalam pertemuan dengan wartawan, menanggapi pertemuan hari ini Dewan Keamanan tentang resolusi 2231 yang telah berakhir mengenai Iran, menambahkan: «Kami berterima kasih kepada Rusia dan Tiongkok atas sikap prinsipil mereka dalam pertemuan hari ini Dewan Keamanan, dalam menentang diadakannya pertemuan ini yang tidak memiliki dasar hukum, dan dalam menolak klaim yang diajukan oleh Prancis, Inggris, dan AS mengenai kelanjutan keabsahan dan pelaksanaan resolusi 2231 (2015) Dewan Keamanan.»

Iravani juga berterima kasih kepada Pakistan dan Somalia karena abstain dan tidak mendukung diadakannya pertemuan ini, dan mengatakan: «Resolusi 2231 berakhir pada 18 Oktober 2025. Sejak tanggal tersebut, resolusi ini tidak lagi memiliki keabsahan hukum atau efek eksekutif apa pun.»

Ia menegaskan: «Semua tindakan, kewenangan, kewajiban pelaporan, dan mekanisme yang dibuat berdasarkan resolusi tersebut telah berakhir dan tidak lagi memiliki akibat hukum.»

Iravani melanjutkan pernyataannya di hadapan wartawan: «Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum apa pun untuk penyampaian laporan oleh Sekretaris Jenderal, pemberian penjelasan oleh Sekretariat kepada Dewan, atau pembahasan masalah ini oleh Dewan Keamanan dengan judul "non-proliferasi".»

Duta Besar Republik Islam Iran di PBB mengatakan: «Laporan Sekretaris Jenderal dan penjelasan yang disampaikan hari ini oleh Ibu Rosemary DiCarlo, Wakil Sekretaris Jenderal, melanggar mandat Sekretariat PBB.»

Iravani menekankan: «Segala upaya untuk melanjutkan pelaksanaan resolusi 2231, baik dengan klaim merujuk pada catatan No. 507, prosedur yang telah ditetapkan, atau pembenaran prosedural lainnya, secara hukum batal dan tidak sah. Tindakan semacam itu merupakan penyalahgunaan prosedur dan kewenangan Dewan Keamanan secara terang-terangan.»

Wakil Tetap Iran di PBB menekankan: «Sikap Iran mengenai mekanisme yang disebut "pemberlakuan kembali sanksi secara otomatis" juga selalu jelas dan konsisten. Sikap ini telah secara resmi disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan Ketua Dewan Keamanan dan didukung oleh Tiongkok dan Rusia.»