Reaksi Gharibabadi terhadap peran UAE dalam agresi AS terhadap Iran

Menurut kantor berita Ahlul Bait (ABNA) – Wakil Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran untuk urusan hukum dan internasional bereaksi di jaringan X terhadap peran UAE dalam agresi AS terhadap Iran.

«Kazem Gharibabadi», Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan hukum dan internasional, dalam unggahan yang dipublikasikan Jumat malam di jaringan X, menulis: Departemen Perdagangan AS telah menerbitkan dokumen baru tentang pelonggaran kontrol ekspor dan peningkatan status ekspor ke UAE sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap agresi militer terhadap Iran. Pengakuan resmi Washington dan dokumen memalukan Abu Dhabi ini memiliki tanggung jawab dan konsekuensi hukum internasional langsung.

Ia selanjutnya menekankan: UAE harus bertanggung jawab.