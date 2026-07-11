Baghaee: Kami Tidak Meminta Negosiasi dengan AS

Menurut kantor berita ABNA, Ismail Baghaee dalam sebuah wawancara menjawab pertanyaan tentang klaim pejabat AS mengenai negosiasi dan gencatan senjata, mengatakan: «Kami tidak meminta negosiasi dengan AS, tetapi berdasarkan pendekatan bertanggung jawab kami yang selalu konsisten, kami tidak menolak permintaan salah satu mediator regional untuk bepergian ke Iran dan berdiskusi tentang situasi terkini. Perjalanan ini dilakukan hari ini di Mashhad, dan kami menyampaikan sudut pandang serta pandangan kami kepada pihak Qatar.»

Sanksi baru AS adalah pelanggaran jelas terhadap nota kesepahaman

Juru bicara Kementerian Luar Negeri selanjutnya menekankan: «Poin yang perlu diperhatikan semua orang, yang semua orang tahu, tetapi harus mendapat perhatian, adalah bahwa ingkar janji AS adalah kebiasaan. Jika sebelumnya pada tahun 2018 dalih mereka adalah bahwa mereka memiliki masalah dengan pemerintahan sebelumnya, sekarang tampaknya mereka bahkan keras kepala dengan diri mereka sendiri. Nota kesepahaman yang baru ditandatangani 22 hari yang lalu, terus-menerus dilanggar oleh AS dalam berbagai klausulnya.»

Baghaee menambahkan: «Peristiwa yang terjadi pada Rabu dan Kamis adalah pelanggaran berat terhadap klausul 1 dan 2 nota kesepahaman. Pemberitahuan tentang pembatalan terkait penjualan minyak Iran, sekali lagi merupakan pelanggaran berat terhadap klausul lain dari nota kesepahaman, dan berita yang baru-baru ini diumumkan tentang pengenaan sanksi baru, sekali lagi merupakan pelanggaran jelas terhadap klausul 9 nota kesepahaman. Dari 14 klausul ini, pihak AS dengan berbagai dalih telah melanggar berbagai bagiannya. Oleh karena itu, kita tidak perlu terlalu terkejut, karena ingkar janji adalah bagian dari pola perilaku berbagai pemerintahan AS.»

Juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan: «Tetapi kami sejak awal menyatakan dengan sangat jelas dan tegas: komitmen untuk komitmen. Ini berarti kami tidak akan melaksanakan komitmen apa pun tanpa imbalan. Jika pihak lain melanggar komitmennya, yang telah dilakukannya, maka Republik Islam Iran pun telah mengambil dan melaksanakan tindakan yang diperlukan. Metode ini adalah metode yang akan terus berlanjut di masa depan.»