Prosesi Pemakaman Jutaan Orang untuk Pemimpin Syahid Merupakan Peristiwa Sejarah yang Tak Tertandingi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Fraksi “Kesetiaan kepada Perlawanan” yang berafiliasi dengan Hizbullah di Parlemen Lebanon, setelah pertemuan rutinnya, mengeluarkan sebuah pernyataan dan menyebut prosesi pemakaman jutaan orang untuk jenazah suci Yang Mulia Ayatullah al-Uzma Khamenei r.a. sebagai peristiwa sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fraksi ini juga menegaskan pembaruan baiat kepada Pemimpin Umat, Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei.

Fraksi Kesetiaan kepada Perlawanan dalam pernyataannya menegaskan: Teheran dan Qom, bersama Karbala dan Najaf, di tengah duka yang mendalam, menyampaikan kesetiaan mereka kepada Pemimpin Umat, Imam Syahid Sayyid Ali Husaini Khamenei r.a. Partisipasi jutaan orang dalam prosesi pemakaman beliau, baik dari sisi hubungan antara kepemimpinan dan rakyat maupun dari segi dimensi serta makna politik dan spiritualnya, merupakan sesuatu yang tak tertandingi dalam sejarah.

Fraksi Kesetiaan kepada Perlawanan menambahkan: Bangsa Lebanon yang resisten juga bersikeras untuk berjalan seiring dengan upacara tersebut dan menunjukkan kesetiaan mereka kepada Imam yang selalu menyimpan cinta dan dukungan bagi Lebanon di dalam hatinya.

Dalam lanjutan pernyataan Fraksi Hizbullah disebutkan: Hari-hari ini merupakan manifestasi dari “Ayyamullah”, ketika umat Islam pada bulan Muharram al-Haram, dengan slogan “Bangkitlah untuk Allah”, berdiri untuk meneguhkan jalan Husaini mereka dan, dengan kesetiaan serta mata yang berlinang air mata, mengucapkan perpisahan kepada pemimpin yang bijaksana, mujahid, dan simbol keteguhan serta kesetiaan pada janji. Fraksi ini, sembari kembali menyampaikan belasungkawa atas kesyahidan pemimpin, panglima, dan wali amr umat Islam, memperbarui janji dan baiat kesetiaannya kepada Pemimpin Umat, Yang Mulia Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei, serta kepada jutaan manusia merdeka di seluruh dunia.

Bagian lain dari pernyataan Fraksi Kesetiaan kepada Perlawanan membahas perkembangan dalam negeri Lebanon. Fraksi ini, dengan merujuk pada “Perjanjian Kerangka” yang ditandatangani antara para pejabat Lebanon dan rezim Zionis, menyebutnya tidak sah secara syariat, ilegal, serta bertentangan dengan konstitusi dan Piagam Nasional Lebanon. Fraksi tersebut menegaskan: Perjanjian ini menghadapi penolakan nasional dan lintas sektarian dari mayoritas rakyat Lebanon, karena merupakan “perjanjian memalukan dan merendahkan” yang memberikan kerusakan besar terhadap kepentingan strategis Lebanon dan menjadikan negara itu sebagai sandera musuh Zionis.

Dalam pernyataan itu disebutkan: Lampiran keamanan dari perjanjian buruk ini memuat klausul-klausul baru yang berbahaya, yang membuat banyak kekuatan dan tokoh konservatif memecah kebisuan mereka dan memperingatkan semakin tenggelamnya para pejabat dalam kebuntuan strategis ini di bawah dikte Zionis dan perwalian Amerika. Pernyataan tersebut menambahkan: Upaya pemerintah untuk menutupi “dosa besar” ini dengan siasat-siasat usang tidak lagi mampu menipu siapa pun.

Fraksi Perlawanan di Parlemen Lebanon, dengan menegaskan bahwa perjanjian ini bersifat sepihak dan tidak dapat dilaksanakan karena batal secara hukum dan konstitusional, serta bahwa musuh menggunakannya untuk memberikan legitimasi pada pendudukan dan pencaplokan wilayah, meminta para pejabat negara itu agar mundur dari jalur tersebut dan membatalkan perjanjian itu.

Di bagian akhir, Fraksi Kesetiaan kepada Perlawanan mengecam keras kejahatan teroris rezim Zionis yang menargetkan kendaraan Ibu “Esperanza Ghandour”, seorang direktur dan aktivis budaya Lebanon di wilayah al-Nabatiyah al-Fawqa, yang menyebabkan kesyahidan dirinya dan sejumlah anggota keluarganya. Fraksi itu menambahkan: Kejahatan ini seharusnya membangunkan para pejabat dari tidur kelalaian mereka, agar mereka mengetahui bahwa musuh ini tidak memegang teguh perjanjian dan kesepakatan apa pun.