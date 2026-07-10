Trump Kembali Menjerumuskan Dirinya ke dalam Kemelut Politik yang Kecil Kemungkinannya Dapat Ia Keluar darinya

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Washington Post, dalam analisisnya mengenai dampak politik dari pengumuman berakhirnya gencatan senjata oleh Donald Trump, menulis bahwa keputusan ini menghadapkan Partai Republik pada pemilu yang terkait dengan sebuah perang yang ditentang oleh sebagian besar pemilih dan tidak mampu mereka akhiri.

Surat kabar Amerika itu menulis: Partai Republik, setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran pada bulan lalu untuk mengakhiri perang yang tidak populer dan ilegal, sempat memiliki harapan tertentu terhadap hasil pemilu paruh waktu. Para pemimpin Partai Republik telah memperingatkan Gedung Putih bahwa kenaikan harga bensin, yang diperparah oleh konflik ini, dapat membuat mereka membayar mahal dalam pemilu paruh waktu November. Kini, dengan runtuhnya kesepakatan tersebut, Partai Republik menghadapi pemilu yang terkait dengan perang yang ditentang oleh sebagian besar pemilih.

Dengan diumumkannya berakhirnya nota kesepahaman itu, harga minyak segera naik dan pasar keuangan jatuh pada hari Rabu.

Sarah Chamberlain, Ketua Republican Main Street Partnership, yang mendukung para legislator Republik di daerah-daerah pemilihan Kongres yang kompetitif, mengatakan bahwa berlanjutnya perang pasti akan menjadi masalah bagi Partai Republik dalam pemilu November. Para pemilih Republik selama beberapa bulan telah menanggung harga bensin yang lebih tinggi demi mendukung Trump, tetapi kini musim perjalanan musim panas telah tiba dan mungkin tidak ada keringanan yang akan datang.

Surat kabar Amerika itu menegaskan bahwa perang dan dampaknya masih menjadi masalah khusus bagi Trump. Berdasarkan beberapa jajak pendapat nasional yang baru-baru ini dipublikasikan, mayoritas warga Amerika tidak puas dengan cara Trump menangani konflik ini. Dalam jajak pendapat Fox News pada pertengahan Juni, 58 persen pemilih terdaftar mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengambil keputusan yang salah ketika memulai aksi militer terhadap Iran pada bulan Februari.

Para legislator Republik sebagian besar memilih diam terkait gencatan senjata yang dibatalkan itu. Sejak perang dimulai, mereka berusaha menjaga keseimbangan antara dukungan kepada Trump dan penolakan terhadap perang di kalangan daerah pemilihan mereka sendiri.

Sementara itu, Partai Demokrat memanfaatkan berita mengenai gencatan senjata yang dibatalkan untuk mengkritik Trump dan mengaitkan perang tersebut dengan persoalan keuangan rakyat Amerika. Dan Goldman, dari Partai Demokrat, menulis di X: “Ketika biaya kebutuhan dasar seperti makanan, sewa, dan layanan kesehatan terus meningkat, rakyat Amerika kini harus membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk perjalanan udara akibat perang gegabah Trump di Iran.”

Partai Demokrat juga menggunakan berita ini untuk kembali menyerukan kepada Kongres agar mengesahkan resolusi-resolusi kewenangan perang yang mengarahkan Trump untuk menarik pasukan Amerika dari permusuhan dengan Iran.

Trump, setelah serangan-serangan baru Amerika Serikat terhadap Iran, dalam KTT NATO di Ankara mengatakan bahwa perundingan dengan Iran dapat berlanjut. Namun, ia menghina para pemimpin Iran dengan kata-kata kasar dan menyebut perundingan lebih lanjut sebagai “buang-buang waktu”. Pada hari Rabu, ia secara terbuka berbicara mengenai penghancuran infrastruktur Iran dan mengklaim: “Dalam satu hari, kami bisa menghancurkan setiap jembatan di Iran. Mereka memiliki pabrik desalinasi air. Jika terpaksa, kami akan menyingkirkan mereka... mungkin kami akan merebut Pulau Kharg!”