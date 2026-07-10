IRGC: Pusat Komando Musuh di Asia Barat dan Pangkalan Udara Al-Azraq di Yordania Hancur

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Korps Garda Revolusi Islam menulis dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, 8 Juli: "Dalam pernyataan sebelumnya, kami telah mengatakan bahwa mengulangi agresi akan memperluas respons kami ke pangkalan musuh lainnya di wilayah tersebut, dan pada tahap kedua menanggapi agresi tentara Amerika yang membunuh anak-anak, kami melaksanakan ancaman ini."

Pernyataan itu melanjutkan: “Pada pukul 14:20 siang ini, pesawat tempur IRGC menghancurkan pusat komando dan kendali musuh di Asia Barat dan pangkalan udara musuh di Al-Azraq, Yordania, dengan 10 rudal balistik.”

IRGC menekankan dalam pernyataannya: “Jika tentara teroris AS mengulangi agresinya, pangkalan AS lainnya di wilayah tersebut tidak akan aman dari tembakan hebat kami.”