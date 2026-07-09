Perdana Menteri Irak Akan Menyambut Jenazah Pemimpin Syahid di Bandara Najaf

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Sebuah sumber informasi menyatakan bahwa Ali al-Zaidi Perdana Menteri Irak, pada Selasa malam akan menyambut jenazah Syahid Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Syahid Revolusi Islam Iran, di Bandara Internasional Najaf.

Sumber tersebut mengatakan kepada Kantor Berita Shafaq News bahwa upacara penyambutan akan digelar dengan kehadiran para pejabat resmi di Bandara Internasional Najaf, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Pagi hari ini, Senin, prosesi pemakaman jenazah Syahid Ayatullah al-Uzma Khamenei juga digelar di kota Teheran, ibu kota Republik Islam Iran, dengan kehadiran jutaan orang serta di bawah pengaturan keamanan dan pelaksanaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Berdasarkan jadwal yang telah diumumkan, setelah berakhirnya upacara di Teheran, jenazah Pemimpin Syahid akan dipindahkan ke kota Qom, kemudian dibawa ke Najaf dan Karbala di Irak. Pada akhirnya, jenazah beliau dijadwalkan dimakamkan pada hari Kamis di Haram Suci Imam Ridha a.s. di kota Masyhad.