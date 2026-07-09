Perpisahan agung dengan pemimpin syahid di Mashhad; pelaksanaan salat jenazah bersejarah atas jenazah pemimpin umat

Kantor Berita ABNA, kelompok Provinsi: Jenazah syahid revolusi, setelah prosesi pemakaman di Teheran, Qom, dan Irak, tiba Kamis sore 18 Tir di Mashhad, disambut dengan antusiasme luar biasa oleh masyarakat.

Menurut perkiraan, jenazah suci Imam syahid setelah upacara pemakaman akan dimakamkan di Haram Suci Razawi (Astan-e Quds-e Razavi).

Yayasan Astan-e Quds-e Razavi, di samping menyiapkan infrastruktur pelayanan bagi para peziarah Haram Suci Razawi, juga menyediakan program budaya dan dakwah khusus untuk upacara pemakaman dan penguburan pemimpin syahid.

Berdasarkan hal tersebut, setelah selesai prosesi pemakaman di sepanjang Jalan Imam Reza (alaihis salam), salat jenazah akan didirikan atas jenazah suci pemimpin syahid dan anggota keluarga syahid lainnya di Haram Suci Razawi.

Untuk itu, mengingat bahwa Pelataran Nabi Agung (saw) dan pelataran di sekitarnya terletak di titik akhir jalur prosesi dan pergerakan peziarah, shaf-shaf megah salat akan didirikan di sisi utara Haram Suci, sepanjang Jalan Syekh Thabarsi.

Selain itu, program-program khusus duka dengan partisipasi para puji-pujian Ahlul Bait (as) dan qari internasional Al-Qur'an al-Karim, secara berkesinambungan diselenggarakan dengan pusat kegiatan di Pelataran Nabi Agung (saw).