IRGC: Pusat komando dan kendali musuh di Asia Barat dan pangkalan udara musuh di Al-Azraq (Yordania) telah hancur lebur

Sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Berita ABNA, Pasukan Pengawal Revolusi Islam dalam sebuah pernyataan, sembari mengumumkan hancur leburnya pusat komando dan kendali musuh di Asia Barat dan pangkalan udara musuh di Al-Azraq (Yordania) dengan 10 rudal balistik, memperingatkan: "Apabila tentara teroris AS mengulangi agresinya, pangkalan-pangkalan AS lainnya di kawasan tidak akan aman dari tembakan berat kami."