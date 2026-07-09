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IRGC: Pusat komando dan kendali musuh di Asia Barat dan pangkalan udara musuh di Al-Azraq (Yordania) telah hancur lebur

9 Juli 2026 - 23:27
News ID: 1838103
Source: ABNA
IRGC: Pusat komando dan kendali musuh di Asia Barat dan pangkalan udara musuh di Al-Azraq (Yordania) telah hancur lebur

Pasukan Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mengabarkan tentang hancur leburnya pusat komando dan kendali musuh di Asia Barat dan pangkalan udara musuh di Al-Azraq, Yordania, dengan 10 rudal balistik.

Sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Berita ABNA, Pasukan Pengawal Revolusi Islam dalam sebuah pernyataan, sembari mengumumkan hancur leburnya pusat komando dan kendali musuh di Asia Barat dan pangkalan udara musuh di Al-Azraq (Yordania) dengan 10 rudal balistik, memperingatkan: "Apabila tentara teroris AS mengulangi agresinya, pangkalan-pangkalan AS lainnya di kawasan tidak akan aman dari tembakan berat kami."

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