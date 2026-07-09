Araghchi: Retorika pejabat Amerika adalah tanda nyata dari pengingkaran janji

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita ABNA, Sayyid Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, dalam percakapan telepon sore ini (Kamis) dengan Field Marshal Asim Munir, panglima angkatan darat Pakistan, membahas dan berkonsultasi mengenai perkembangan regional terkini.

Dalam percakapan ini, Menteri Luar Negeri Iran, sembari mengutuk keras serangan agresif angkatan darat Amerika terhadap berbagai wilayah Iran, yang merupakan pelanggaran nyata Piagam PBB dan pelanggaran terang-terangan terhadap ketentuan nota kesepahaman Islamabad (penghentian perang), menyatakan bahwa retorika dan pengakuan pejabat Amerika terkait ketidakpatuhan terhadap nota kesepahaman ini adalah tanda nyata dari pengingkaran janji dan kelanjutan kebijakan perang Washington.

Araghchi juga, dengan memperingatkan terhadap segala bentuk petualangan angkatan darat Amerika, menegaskan tekad dan keinginan kuat rakyat Iran dan angkatan bersenjata gagah berani Republik Islam Iran untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional negara.