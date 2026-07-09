Letnan Jenderal Abdollahi: Kami akan membalas para pembunuh pemimpin syahid cepat atau lambat

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita ABNA, Letnan Jenderal Ali Abdollahi, Komandan Markas Pusat Khatam al-Anbiya, mengeluarkan sebuah pesan. Isi pesan tersebut adalah sebagai berikut:

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang!

Dengan menyampaikan duka cita dan takziah atas syahidnya pemimpin umat Islam dan orang-orang merdeka di dunia, Yang Mulia Ayatullah al-Uzma Imam Khamenei (semoga jiwanya yang suci disucikan), kepada hadirat Yang Mulia Baqiyatullah al-A'zam (ruhi wa arwahuna fida), pemimpin bijaksana revolusi, Yang Mulia Ayatullah al-Uzma Imam Sayyid Mujtaba Hosseini Khamenei (semoga martabat tingginya dilanjutkan) dan umat Islam; dalam beberapa hari terakhir, dunia menyaksikan penciptaan epik yang langka dan abadi dalam sejarah.

Upacara pemakaman dan pelepasan Imam syahid umat akan tercatat dalam ingatan umat manusia sebagai simbol dan manifestasi dari keagungan, kebijaksanaan, iman, jihad, dan ketahanan.

Saya, seraya menghormati martabat luhur pemimpin syahid yang agung itu, menganggap sebagai kewajiban saya untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada bangsa Iran yang unik, terhormat, dan besar, serta kepada rakyat yang pemberani, para pejabat, dan angkatan bersenjata negara saudara dan sahabat, Irak, para pejuang Islam, dan seluruh umat Islam dan orang-orang merdeka di dunia, yang dengan kehadiran mereka yang luar biasa dan penuh makna dalam upacara perpisahan dan pelepasan pemimpin para syuhada Revolusi Islam dan front perlawanan, telah menciptakan sebuah epik besar.

Kehadiran umat Islam yang belum pernah terjadi sebelumnya, melampaui sekadar upacara perpisahan, adalah seruan lantang untuk menuntut kebenaran dan coretan batal atas rencana-rencana para sombong di dunia, yang dengan jelas membedakan antara yang hak dan yang batil. Kebangkitan kemanusiaan ini adalah manifestasi dari ikatan mendalam antara kehendak bangsa-bangsa yang terjaga dengan jalan luhur syahid.

Dunia dan para pemimpin kekufuran dan kesombongan global, terutama Amerika yang kriminal dan rezim Zionis yang keji, jangan sekali-kali menganggap kesedihan yang mengalir di mata bangsa dan raungan yang timbul dari duka ini sebagai kelemahan.

Duka dan kemarahan suci ini akan berlanjut di jalan penuntutan darah para pembunuh pemimpin syahid dan pemimpin umat Islam dan orang-orang merdeka di dunia, serta para syuhada tak berdosa dari perang paksa kedua dan ketiga, dan mereka akan menerima balasan atas perbuatan mereka.

Putra-putra bangsa yang gagah berani di angkatan bersenjata, dengan bertawakal dan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi serta dukungan bangsa-bangsa Muslim dan pencinta kebebasan, dengan tindakan revolusioner, akan merampas tidur dari mata musuh dan akan membalas para pelaku kejahatan teroris ini cepat atau lambat.