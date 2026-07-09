Kami telah memulai era baru di bawah kepemimpinan Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita ABNA, dalam pesan Mohammad Reza Aref, Wakil Presiden Pertama, yang dirilis sore ini (Kamis) dan ditujukan kepada bangsa Iran Islam yang mulia, sabar, dan pengukir epik, disebutkan: Dalam sejarah setiap negara, tiba saatnya keteguhan suatu bangsa diuji dalam duka terdalam. Kehadiran Anda yang luar biasa, bagaikan lautan, dan penuh makna dalam upacara dua hari perpisahan yang mengharukan dengan Imam syahid umat di Musala Teheran, dan prosesi pemakaman megah di Teheran dan Qom, kemudian pembaruan janji bersejarah umat Islam di Najaf dan Karbala, dan akhirnya tawaf dan pemakaman di tempat peristirahatan abadi beliau di Haram Suci Ali bin Musa ar-Ridha (alaihis salam), adalah perwujudan nyata dari kesetiaan luar biasa suatu bangsa yang membuat dunia kagum dan takjub, dan tanpa ragu nama "bangsa Imam Husein (alaihis salam)" adalah nama yang paling pantas untuk bangsa yang unik ini.

Aref menambahkan: Iran yang perkasa di bawah kepemimpinan Imam syahid umat dan berkat pandangan strategis dan tajam beliau, telah selamat melewati badai dahsyat regional dan internasional. Pemimpin syahid umat adalah perwujudan nyata dari ketahanan melawan kesombongan dan perjuangan melawan tirani internasional, dan tidak pernah menundukkan kepala di hadapan intimidasi kekuatan-kekuatan palsu dunia.

Wakil Presiden Pertama menegaskan: Jika hari ini Iran Islam berdiri di persimpangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia dan menembus batas-batas pengetahuan menuju otoritas keilmuan, itu semua berkat visi jangka panjang dan dukungan tanpa batas dari pemimpin bijaksana ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu perhatian utama beliau sehari-hari, dan lompatan ilmiah negara di berbagai bidang adalah buah dari bibit yang beliau rawat selama bertahun-tahun dengan pengorbanan hati.

Ia melanjutkan: Atas nama pemerintah Republik Islam Iran, saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh komponen bangsa Iran yang mulia dan semua bangsa yang berpartisipasi dalam upacara perpisahan dan pemakaman Imam syahid, dan kepada semua yang berkontribusi dalam epik besar ini – upaya tulus, perencanaan, dan tindakan beragam dari berbagai sektor, aktivis organisasi masyarakat, kelompok keagamaan, dan lembaga publik, pemerintah kota yang tanpa pamrih memikul beban utama dalam menyambut, memberi makan, dan menampung para peziarah; kepada komandan dan korps pengorbanan Pasukan Pengawal Revolusi Islam dan kepolisian, yang dengan merancang lapisan keamanan dan lalu lintas paling rumit, menjamin keamanan mutlak lautan manusia yang bergelora ini dalam kondisi sensitif saat ini; kepada gubernur provinsi-provinsi tempat upacara perpisahan dan pemakaman, pasukan Palang Merah dan gawat darurat negara yang tak kenal lelah, yang dengan siaga 24 jam di jalan-jalan dan alun-alun, memberikan pelayanan medis dan pertolongan darurat segera kepada jutaan pelayat dan menunjukkan contoh-contoh pengorbanan nyata.