Ruwak Dar adh-Dhikr – tempat pemakaman pemimpin syahid revolusi

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita ABNA, jenazah suci pemimpin syahid dan keluarga syahidnya, setelah upacara pemakaman dan salat jenazah, akan dimakamkan di Ruwak Dar adh-Dhikr Haram Suci Razawi, di dekat makam yang diberkahi.
9 Juli 2026 - 23:25
News ID: 1838097
Source: ABNA
Jenazah suci pemimpin syahid dan keluarga syahidnya, setelah upacara pemakaman dan salat jenazah, akan disemayamkan di Ruwak Dar adh-Dhikr (ruang zikir) Haram Suci Razawi (Astan-e Quds-e Razavi), di dekat Rawzah al-Munawwarah (makam yang diberkahi).
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