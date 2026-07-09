Qalibaf: Prosesi pemakaman bersejarah pemimpin syahid di Irak adalah deklarasi penuntutan darah atas dirinya

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita ABNA, Ketua Majelis Permusyawaratan Islam dalam pesan apresiasinya kepada rakyat Irak terkait prosesi pemakaman megah jenazah pemimpin syahid revolusi menulis: Peristiwa ini bukan sekadar upacara perpisahan dan duka cita, melainkan deklarasi yang menegaskan perilaku dan ucapan pejuang gigih ini, dan penuntutan darah atas sosok yang dicintai itu, yang ditandatangani oleh jutaan pelayat di makam-makam mulia Ahlul Bait (alaihimus salam).