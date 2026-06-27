Mufti Ja'fari Lebanon: Kesepakatan Pemerintah Beirut dengan Israel adalah Bencana Nasional Terburuk

Menurut laporan kantor berita Abna, "Ahmad Qabalan", Mufti Ja'fari Lebanon, dalam sebuah pernyataan memperingatkan bahwa kesepakatan antara pemerintah Lebanon dan "Israel" teroris dengan mediasi Amerika Serikat adalah "bencana nasional terburuk" dalam sejarah Lebanon dan tidak memiliki legitimasi apa pun.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Lebanon saat ini hanya mewakili dirinya sendiri, bukan rakyat Lebanon.

Qabalan melanjutkan: Bahaya dari masalah ini adalah bahwa kerangka kesepakatan ini secara praktis memberikan semacam perwalian kepada tentara Israel yang teroris atas tindakan tentara dan wilayah pendudukan Lebanon, dan secara implisit mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang telah didudukinya.

Ia juga menyebut apa yang terjadi di balik layar negosiasi Washington antara pemerintah Lebanon dan rezim Israel sebagai "bencana di atas bencana" dan menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menerima pelaksanaannya dalam kenyataan.

Mufti Ja'fari Lebanon melanjutkan dengan mengatakan bahwa "mereka yang menghalangi pertahanan negara oleh tentara Lebanon, sebenarnya berusaha mengorbankan tentara melalui bencana nasional ini," dan menambahkan: kepemimpinan saat ini telah memasukkan Lebanon ke dalam kotak hitam [ketidakpastian dan kerahasiaan] dan telah menyerahkan kunci kedaulatan negara kepada Washington dan Tel Aviv.

Qabalan di akhir mengatakan: Terlepas dari harga transaksi yang memalukan ini, rencana ini tidak akan pernah terwujud.