Galeri Foto: Suasana Malam Ghariban di Kota Qom (2)

Warga Iran di kota Qom dan kota-kota lainnya menghadiri acara Sham-e Ghariban (malam orang-orang yang terasing) untuk mengenang kesyahidan Imam Husein as, keluarga dan sahabatnya, pada Kamis malam (25/6). Acara Sham-e Ghariban biasa diisi dengan doa dan ratapan atas musibah yang menimpa cucu tercinta Rasulullah saw dan keluarganya di Karbala. Sham-e Ghariban adalah memperingati malam pertama kesyahidan Imam Husein as, keluarga dan para sahabat beliau di Karbala. Warga menyalakan lilin sebagai bentuk kedukaan.

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