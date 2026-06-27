Reaksi Hizbullah terhadap Penandatanganan Kesepakatan Kerangka Kerja antara Pemerintah Lebanon dan Rezim Zionis

Menurut laporan kantor berita Abna, Hassan Fadlallah, anggota fraksi "Kesetiaan kepada Perlawanan" di Parlemen Lebanon, mengeluarkan pernyataan terkait penandatanganan kesepakatan kerangka kerja antara pemerintah Lebanon dan rezim Zionis di Washington.

Dalam pernyataan ini disebutkan: Kami memperingatkan dengan tegas tentang jalur politik dan keamanan negosiasi dengan rezim Zionis, karena hal itu melemahkan kedaulatan Lebanon dan menyebabkan perpecahan internal yang berbahaya.

Hassan Fadlallah menegaskan: Kami meminta pemerintah Lebanon untuk menarik kembali negosiasi langsungnya dengan rezim Zionis dan semua keputusan yang diambilnya terhadap rakyatnya sendiri, karena apa yang kini ditempuhnya adalah proses konsesi gratis dan kemunduran terus-menerus yang akan mengarah pada kehancuran negara dan hanya akan melayani kepentingan musuh.

Ia menjelaskan: Apa yang diajukan oleh salah satu stasiun televisi dan disarankan serta disebarluaskan oleh beberapa kalangan terkenal, bahwa posisi Lebanon mengenai negosiasi telah disusun dalam pertemuan antara Hassan Fadlallah, Mayor Jenderal "Hassan Shaker" dan Brigadir Jenderal "Andre Rhal", adalah sepenuhnya dan secara fundamental salah dan tidak ada kaitannya dengan kenyataan. Klaim ini sepenuhnya bertentangan dengan apa yang telah disampaikan kepada pejabat terkait dalam kepemimpinan Lebanon; sebuah masalah yang menegaskan posisi Hizbullah yang menentang negosiasi langsung dengan musuh Israel.

Anggota parlemen Lebanon ini mencatat: Netanyahu sebenarnya sedang bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Pemerintah Lebanon saat ini tidak memiliki legitimasi hukum dan tidak memiliki alat yang diperlukan untuk mendiktekan perintah. Pemerintah ini tidak akan mampu melaksanakan kesepakatan yang ditandatangani dengan musuh di Washington, kecuali jika terlibat dalam perang saudara dengan dukungan Amerika Serikat. Pemerintah telah memberikan hadiah kepada musuh Israel yang pada praktiknya tidak akan memiliki efek apa pun.