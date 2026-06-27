Fidan: Tidak Boleh Membiarkan Israel Menghancurkan Kesepahaman Iran dan AS

Menurut laporan kantor berita Abna, Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki, dalam konferensi pers bersama dengan Anita Anand, Menteri Luar Negeri Kanada di Ottawa, menyebut penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan AS yang menghasilkan gencatan senjata sebagai langkah penting dan mengatakan bahwa perluasan nota kesepahaman ini ke Lebanon juga merupakan perkembangan positif.

Fidan menegaskan: Tidak boleh membiarkan rezim Israel mengganggu proses negosiasi dan menyerukan opini publik dunia serta semua pihak yang terlibat untuk bertindak dengan hati-hati, waspada, dan bijaksana.

Ia menyatakan harapan agar pihak-pihak melanjutkan pendekatan konstruktif mereka dan mencapai kesepakatan sesegera mungkin mengenai masalah-masalah yang tersisa.

Menteri Luar Negeri Turki juga menilai pemeliharaan permanen kebebasan pelayaran dan lintasan tanpa hambatan melalui Selat Hormuz sangat penting dalam kondisi saat ini dan kembali menyatakan kesiapan Ankara untuk mendukung proses negosiasi antara Iran dan AS.

Fidan dalam bagian lain pidatonya merujuk pada perkembangan di Gaza dan memperingatkan bahwa wilayah ini masih berada dalam kondisi yang sangat sensitif dan rapuh, dan tidak boleh diabaikan.

Ia menambahkan: Meskipun ada upaya masyarakat internasional, Israel belum memenuhi komitmennya, dan pencegahan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza telah memperburuk situasi.

Menteri Luar Negeri Turki menambahkan bahwa Israel, bertentangan dengan ketentuan gencatan senjata, terus memperluas kehadiran militernya dan meningkatkan tekanan terhadap warga sipil.

Merujuk pada peningkatan serangan pemukim di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur, ia menilai langkah-langkah ini sebagai ancaman serius bagi terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan.

Fidan di akhir mengatakan: Konsultasinya dengan Menteri Luar Negeri Kanada sekali lagi menegaskan posisi bersama kedua negara berdasarkan penyelesaian masalah Palestina melalui pendekatan solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.