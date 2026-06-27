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Klaim Konyol Vance tentang Komitmen AS terhadap Nota Kesepahaman dengan Iran

27 Juni 2026 - 10:16
News ID: 1831985
Source: ABNA
Klaim Konyol Vance tentang Komitmen AS terhadap Nota Kesepahaman dengan Iran

Meski hanya beberapa jam berlalu sejak agresi AS terhadap selatan Iran, Wakil Presiden AS dalam klaim konyolnya menyatakan bahwa negaranya tetap berkomitmen terhadap ketentuan perjanjian gencatan senjata dengan Teheran.

Menurut laporan kantor berita Abna, "JD Vance", Wakil Presiden AS, mengklaim: Iran telah menandatangani perjanjian gencatan senjata, dan kami juga telah berkomitmen padanya.

Klaim ini muncul padahal beberapa jam lalu Komando Pusat AS untuk Timur Tengah (CENTCOM) mengakui bahwa mereka telah menargetkan titik-titik di selatan Iran dengan serangan udara, tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata dan nota kesepahaman.

Wakil Presiden Trump menambahkan: Jika Iran memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana nota kesepahaman harus dilaksanakan, mereka dapat menghubungi kami, tetapi respons terhadap segala bentuk kekerasan akan diberikan dengan kekerasan.

Klaim ini muncul padahal justru AS-lah yang telah melanggar ketentuan nota kesepahaman dan melakukan serangan udara terhadap wilayah daratan Iran.

Menurut Mehr, berdasarkan informasi dari sumber-sumber yang mengetahui, satu proyektil menghantam menara telekomunikasi di sekitar Kota Sirik. Sumber ini mengonfirmasi bahwa beberapa jam sebelum insiden ini, tembakan peringatan telah dilakukan terhadap kapal-kapal Iran yang tidak teratur dan mengganggu pelayaran.

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