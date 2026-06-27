Foreign Policy: Amunisi yang Digunakan dalam Perang Iran Lebih Banyak dari Statistik yang Diumumkan

Menurut laporan kantor berita Abna, majalah Foreign Policy dalam laporannya tentang persediaan senjata yang digunakan AS dalam perang dengan Iran, mengutip Brad Cooper, Komandan Pasukan Pusat AS (CENTCOM), dalam sidang dengar pendapat Senat bulan lalu, melaporkan bahwa militer AS telah menggunakan 14.000 amunisi serang selama perang.

Foreign Policy menambahkan: Laporan terbaru dari Pusat Studi Strategis dan Internasional AS memperkirakan bahwa skala penurunan amunisi yang sebenarnya bisa lebih besar lagi karena amunisi yang digunakan dalam sistem pertahanan udara, seperti rudal Patriot dan sistem THAAD, juga harus diperhitungkan.

Dalam laporan ini disebutkan: Pemerintah AS berupaya meningkatkan kapasitas produksi dengan menggunakan pabrik-pabrik mobil. Menurut laporan ini, Trump mengumumkan Senin lalu bahwa perusahaan-perusahaan seperti Ford dan General Motors akan mengalokasikan sebagian pabrik mereka untuk produksi senjata.

Sebelumnya, surat kabar New York Times juga melaporkan bahwa pemerintahan Trump menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mengisi ulang amunisi yang digunakan dalam perang ini.