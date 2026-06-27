New York Times: AS Mengalami Kesulitan Mengisi Kembali Cadangan yang Terpakai dalam Perang Melawan Iran

Menurut laporan kantor berita Mehr, surat kabar New York Times melaporkan bahwa perang melawan Iran telah menyebabkan penurunan persediaan senjata AS yang mengkhawatirkan; masalah yang telah dikonfirmasi oleh Kementerian Perang negara tersebut dan pejabat Kongres.

Menurut laporan ini, hingga saat ini 1.100 rudal jelajah jarak jauh anti-radar yang dirancang khusus untuk potensi konflik dengan China telah digunakan. Juga, lebih dari 1.000 rudal Tomahawk telah diluncurkan - sekitar 10 kali lipat dari jumlah yang dibeli militer AS setiap tahun.

Selain itu, dalam perang ini lebih dari 1.200 rudal pencegat Patriot telah digunakan, yang masing-masing berharga lebih dari 4 juta dolar.

Juga, lebih dari 1.000 rudal darat-ke-darat PRISM dan ATACMS telah diluncurkan.

Dalam laporan ini disebutkan: Meskipun ada upaya pemerintahan Trump untuk meningkatkan kecepatan produksi senjata, upaya untuk mengganti amunisi yang terpakai menghadapi tantangan keuangan dan produksi.

Dalam pertemuan baru-baru ini di Gedung Putih, Trump dan pejabat tinggi Pentagon telah berupaya mengambil dua pendekatan untuk mengatasi masalah ini; mendorong kontraktor untuk mempercepat produksi amunisi yang terpakai dan menekan anggota legislatif untuk menyetujui anggaran tambahan guna menutupi biaya perang.

Namun, diharapkan permintaan Trump untuk mengalokasikan 70 miliar dolar untuk menutupi biaya perang akan menghadapi oposisi kuat dari Kongres. Kontraktor yang disebutkan juga memberi tahu presiden dalam pertemuan di Gedung Putih Rabu lalu bahwa mereka membutuhkan pendanaan tambahan untuk membiayai perluasan jalur produksi. Menurut pejabat AS, pengumuman berulang kali tentang rencana peningkatan produksi amunisi belum menghasilkan perluasan kapasitas produksi yang nyata.

New York Times menambahkan bahwa karena kekurangan persediaan senjata dan amunisi ini, kemampuan Pentagon untuk menjalankan perang di masa depan, terutama melawan negara adidaya seperti China, secara langsung terbatas karena penyelesaian masalah ini mungkin memakan waktu beberapa tahun.