Konsultasi Erdogan dengan Pezeshkian mengenai negosiasi Iran-Amerika

Menurut laporan kantor berita ABNA, Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki pada hari Selasa mengeluarkan pernyataan mengenai konsultasi telepon antara Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, dengan rekan sejawatnya dari Iran.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki mengenai hal ini disebutkan: «Erdogan dalam percakapan telepon dengan Pezeshkian, menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang mungkin berupaya menghambat negosiasi.»

Hal ini terjadi ketika Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki, sebelumnya dalam wawancara dengan stasiun televisi JTBC yang berbasis di Korea Selatan mengatakan: «Saya sangat optimis; karena saya secara teratur berkonsultasi dengan kedua belah pihak, dengan mediasi Pakistan, dan dengan beberapa pemain regional lain yang terlibat dalam masalah ini. Kami melakukan yang terbaik untuk membantu mereka (Amerika dan Iran) mencapai kesepakatan. Saat ini, Israel berpikir bahwa setiap kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dalam bentuknya saat ini bertentangan dengan kepentingan Tel Aviv. Karena itulah Israel tidak akan berhenti berupaya untuk mengalihkan atau menggagalkan negosiasi.»