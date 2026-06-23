Ghalibaf: Selat Hormuz akan dikelola oleh Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad Baqer Ghalibaf, Ketua tim perunding Republik Islam Iran, dalam penerbangan pulang dari perundingan empat pihak di Swiss, dalam wawancara yang disiarkan Senin malam (22 Juni) oleh media nasional, mengatakan: «Beberapa teman merasa bahwa medan diplomasi bertentangan dengan medan militer, padahal ini adalah anggapan yang keliru. Karena di medan militer, setiap keberhasilan yang diraih baru dapat kita lihat hasilnya ketika kemenangan itu tercatat dan diabadikan secara politik dan hukum. Tanpa diplomasi, jerih payah di medan perang tidak akan membuahkan hasil.»

Ketua tim perunding Republik Islam Iran melanjutkan: «Dalam masalah Lebanon, sejak kami memasuki perundingan di Swiss, kami melihat bahwa api musuh terhadap Lebanon telah berhenti dan sebagian besar masyarakat telah kembali ke rumah mereka. Insya Allah, dengan keputusan yang diambil di Swiss, kami akan mengantarkan integritas teritorial dan kedaulatan nasional Lebanon dalam pembicaraan ini dan tidak akan meninggalkannya sampai mencapai hasil.»

Kami tidak percaya pada Amerika

Ghalibaf, dengan menyatakan bahwa kami tidak percaya dan tidak mempercayai Amerika, dan bahwa adalah bijaksana untuk tetap tidak percaya di masa depan, mengatakan: «Dalam pembicaraan dengan pihak Amerika, kami bergerak dengan peta jalan dan model yang jelas, dan pasal 13 nota kesepahaman dimasukkan, yang berdasarkan padanya, karena ketidakpercayaan kepada pihak Amerika, tindakan Amerika dalam pasal 1, 4, 5, 10 dan 11 harus dilakukan segera setelah penandatanganan nota kesepahaman, atau setidaknya operasional pelaksanaannya dimulai, agar kami yakin bahwa pekerjaan telah dimulai; kemudian kami masuk ke masalah lainnya.»

Ketua Dewan Konsultatif Islam menekankan: «Salah satu prestasi baik rekan-rekan kami di tim perunding adalah bahwa dua peristiwa besar terjadi dan bersamaan dengan penandatanganan nota kesepahaman, blokade dicabut. Jika kami ingin melakukannya dengan cara militer, tentu saja itu adalah perang dan akan menimbulkan kerusakan; tetapi Anda lihat bahwa blokade dicabut dalam semalam.»

Ia juga mengingatkan: «Trump setelah penandatanganan nota kesepahaman menyatakan bahwa Selat Hormuz bebas mulai malam ini; padahal berdasarkan pasal 4 nota kesepahaman, seharusnya dibebaskan dalam waktu 30 hari dan dengan ketentuan Iran. Inilah kekuatan Republik Islam bahwa kami mampu memaksa Trump untuk mengoreksi tweet yang telah diterbitkannya, dan ini adalah hasil dari kombinasi kekuatan lunak dan keras kami.»

Pembebasan dana yang diblokir dan pencabutan sanksi minyak telah difinalisasi

Ketua tim perunding Iran, merujuk pada pembebasan aset yang diblokir negara kami, menegaskan: «Menurut pasal 11, dua jumlah masing-masing 6 miliar dolar harus dibebaskan, yang langkah-langkah persiapannya telah dilakukan dalam kunjungan ke Qatar, tetapi penandatanganan finalnya harus dilakukan di Swiss, yang telah terlaksana.»

Ia menekankan: «Mengenai pasal 10, masalah penjualan minyak mentah, petrokimia dan turunannya, serta masalah perbankan, asuransi dan transportasi dibahas. Karena kesepakatan final belum tercapai, sanksi masih tetap berlaku; namun berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani, sampai tercapainya kesepakatan final, sanksi minyak telah dicabut.»

Ghalibaf menyebutkan salah satu isu penting lainnya adalah kerangka bagaimana menindaklanjuti realisasi pasal-pasal nota kesepahaman hingga akhir 60 hari dan mengatakan: «Isu ini juga telah mencapai hasil dan koordinasi telah dilakukan agar tim Iran dan Amerika mengadakan pertemuan dan menindaklanjuti masalah-masalah ini serta pelaksanaannya.»