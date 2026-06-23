Gharibabadi mengumumkan kesepakatan mengenai pengaturan negosiasi mendatang

Menurut laporan kantor berita ABNA, Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri, mengatakan: setelah pelaksanaan pertemuan Komite Tingkat Tinggi untuk memantau pelaksanaan nota kesepahaman Islamabad pada hari Minggu yang berlanjut hingga dini hari Senin, pembicaraan teknis juga dilakukan untuk menentukan mekanisme pelaksanaan nota kesepahaman dan pernyataan yang dikeluarkan pada akhir pertemuan tingkat tinggi, dan kesepakatan yang diperlukan telah tercapai.

Gharibabadi menambahkan: berdasarkan kesepakatan yang dicapai, negosiasi mendatang akan dilakukan di bawah Komite Tingkat Tinggi dengan partisipasi Ketua Dewan Konsultatif Islam dan Menteri Luar Negeri negara kita, Wakil Presiden Pertama Amerika Serikat, serta Perdana Menteri Pakistan dan Qatar. Selain itu, diputuskan untuk membentuk empat kelompok kerja: pencabutan sanksi, nuklir, rekonstruksi dan pengembangan ekonomi, serta pemantauan dan pelaksanaan.

Ketua tim negosiasi teknis negara kita juga menegaskan: berdasarkan kesepakatan Komite Tingkat Tinggi dan pernyataan akhir pembicaraan tadi malam, juga ditetapkan untuk membentuk sebuah titik kontak antara negara-negara anggota nota kesepahaman untuk lintas aman kapal-kapal dagang melalui Selat Hormuz, dan sebuah unit pencegahan konflik di Lebanon antara negara-negara anggota, Pakistan, dan Qatar.

Gharibabadi menambahkan: para ketua tim teknis empat negara, selain mengawasi dan mengarahkan kegiatan kelompok kerja dan dua unit tersebut, akan melaporkan kepada Komite Tingkat Tinggi.

Wakil Menteri Luar Negeri negara kita pada akhirnya mengatakan: dalam pembicaraan teknis, langkah-langkah yang diperlukan telah dilakukan untuk menerbitkan lisensi umum untuk penjualan minyak, produk petrokimia Iran, produk minyak bumi dan semua layanan terkait, serta kesepakatan mengenai pembebasan aset yang dibekukan juga telah dicapai.

Atas dasar ini, lisensi umum untuk penjualan minyak, produk petrokimia, produk minyak bumi dan layanan terkait telah diterbitkan oleh pihak Amerika dan dipublikasikan di situs web OFAC.

Selain itu, disepakati bahwa kesepakatan yang ditandatangani mengenai pembebasan dana yang dibekukan sebesar 12 miliar dolar (dua jumlah masing-masing 6 miliar dolar), segera memasuki tahap pelaksanaan.