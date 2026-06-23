Pejabat AS: Negosiasi Lebanon dan Israel akan terus berlanjut

Menurut laporan kantor berita ABNA, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS dalam wawancara dengan Al Jazeera menyatakan bahwa dialog antara Lebanon dan Israel akan terus bergerak menuju tercapainya perdamaian yang komprehensif dan kesepakatan keamanan di antara kedua belah pihak.

Pejabat yang meminta namanya tidak disebutkan itu, tanpa merujuk pada dukungan penuh AS terhadap rezim Israel, mengklaim dalam hal ini: «Tujuan bersama kami adalah mengakhiri siklus kekerasan antara Lebanon dan Israel secara permanen.»

Pejabat AS ini juga melaporkan dimulainya mekanisme pengawasan di Lebanon oleh Komando Pusat AS (CENTCOM) dan mengklaim bahwa mekanisme ini diluncurkan dengan tujuan memberikan informasi yang akurat dan faktual kepada pejabat AS tentang perkembangan dan konflik yang sedang berlangsung di Lebanon.

Menurut pejabat AS ini, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, Jumat lalu telah mengadakan pembicaraan dengan Joseph Aoun, Presiden Lebanon, dan «Benjamin Netanyahu», Perdana Menteri rezim Israel, dan menekankan pentingnya memperkuat gencatan senjata dan memajukan proses negosiasi di antara para pihak.