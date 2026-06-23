Atwan menganalisis: Rahasia kemenangan Iran dalam agresi Amerika-Zionis

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Ra'i al-Yawm, Abdel Bari Atwan, analis masalah regional, dengan merujuk pada publikasi survei Zionis bahwa 92% orang Israel menganggap Iran sebagai pemenang perang terakhir, menekankan bahwa hasil ini menunjukkan bahwa pernyataan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, tentang pencapaian kemenangan besar adalah kebohongan, dan kemenangan Iran berarti kekalahan pihak lawan, yaitu Donald Trump, Presiden AS, dan Benjamin Netanyahu.

Atwan menyebut survei ini sebagai tamparan keras bagi harga diri Israel dan menekankan bahwa hasilnya merupakan konfirmasi lain atas kebodohan presiden AS, pemerintah, dan para penasihatnya mengenai penipuan terbesar Israel terhadap mereka, serta kegagalan strategi Israel yang dipromosikan Netanyahu setelah operasi Badai Al-Aqsa.

Menurut laporan ini, pengakuan langsung dan jelas dalam survei universitas tertua di rezim Zionis ini tidak hanya mengungkap kebohongan Netanyahu dan unit intelijen 8200, tetapi juga membongkar kebodohan Arab dan Amerika serta kepercayaan mutlak pada keunggulan intelijen, politik, dan militer Israel.

Atwan melihat rahasia kemenangan ini pada iman, kepercayaan diri, dan kesiapan serius untuk bertempur dan berkorban demi menghadapi agresi dan bertahan sampai tetes darah suci terakhir mereka, dan dengan merujuk pada aib beberapa rezim Arab karena tidak memahami realitas ini, ia menambahkan bahwa bukti terbesar atas aib-aib ini adalah dikeluarkannya pernyataan oleh 21 pemerintah Arab pada hari-hari awal perang yang mengutuk serangan Iran terhadap pangkalan-pangkalan AS di beberapa negara Arab. Sementara negara-negara tersebut tidak berani mengutuk bahkan dengan satu kata pun agresi Amerika-Zionis terhadap Iran, pelanggaran kedaulatannya, dan pembunuhan ribuan warga negaranya.

Atwan, dengan menyatakan bahwa bukti kemenangan Iran dalam perang ini tidak memerlukan survei dari universitas Israel, menambahkan bahwa kemenangan ini tertulis di dinding Selat Hormuz, di permukaan perairan Teluk Persia dan Laut Arab, di Selat Bab el-Mandeb, dan di lingkungan Tel Aviv, Haifa, dan Dimona yang hancur.

Ia melanjutkan bahwa jika hasil perang sebaliknya, Trump tidak akan meminta bantuan mediator Arab dan Muslim dan tidak akan memohon kepada mereka untuk gencatan senjata dan perpanjangannya, serta untuk mundur dari semua ancaman pengecutnya untuk menghancurkan Iran dan membukakan pintu neraka baginya.