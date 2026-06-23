Carlson: Saya tidak lagi berhubungan dengan Partai Republik; mereka pendukung Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Quds al-Arabi, Tucker Carlson, jurnalis dan aktivis politik Amerika, mengumumkan bahwa ia tidak lagi mendukung Partai Republik karena para pemimpin partai ini mengambil keputusan yang lebih mempertimbangkan kepentingan rezim Zionis daripada kepentingan rakyat Amerika.

Ia, yang merupakan salah satu pendukung paling terkemuka Partai Republik selama lebih dari tiga dekade, menekankan: «Saya tidak bisa lagi membenarkan sikap partai ini setelah perang dengan Iran. Perang ini dilakukan demi kepentingan Israel dan bertentangan dengan kepentingan Amerika.»

Carlson juga menegaskan: «Saya tidak akan mendukung Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu mendatang. Pada saat yang sama, saya juga tidak mendukung Partai Demokrat.»

Ia, yang pada pemilu lalu mendukung Trump, setelah agresi militer Amerika-Zionis terhadap Iran, menyatakan penyesalan atas dukungannya itu.

Carlson mengatakan: «Saya telah mendukung Partai Republik selama 35 tahun, tetapi tidak lagi. Saya percaya bahwa banyak orang lain juga akan berhenti memberikan dukungan.»