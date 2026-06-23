  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Amerika

Klaim Tel Aviv: Trump membatasi serangan Israel

23 Juni 2026 - 11:07
News ID: 1830791
Source: ABNA
Klaim Tel Aviv: Trump membatasi serangan Israel

Televisi rezim Zionis melaporkan bahwa Trump memberlakukan pembatasan pada pergerakan militer rezim ini di semua front.

Menurut laporan kantor berita ABNA, televisi rezim Zionis melaporkan bahwa Donald Trump, Presiden AS, membatasi pergerakan Israel tidak hanya di Lebanon tetapi di semua front, dan pembatasan ini terhadap militer dan kabinet rezim Zionis semakin meningkat di berbagai bidang.

Menurut arahan baru dari otoritas politik yang ditujukan kepada militer rezim, aksi militer terhadap Beirut dan Tiro dilarang dan harus dibatasi di dalam garis kuning.

Seorang pejabat tinggi rezim Zionis dalam wawancara dengan saluran 13 Israel mengatakan: «Pesan yang kami terima dari Amerika dalam beberapa pekan terakhir sudah jelas; tidak ada lagi kebebasan bertindak tanpa syarat.»

Perlu dicatat bahwa salah satu syarat utama Iran dalam kesepakatan dengan Amerika adalah penghentian serangan rezim Zionis terhadap Lebanon.

Your Comment

You are replying to: .
captcha