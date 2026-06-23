Klaim Tel Aviv: Trump membatasi serangan Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA, televisi rezim Zionis melaporkan bahwa Donald Trump, Presiden AS, membatasi pergerakan Israel tidak hanya di Lebanon tetapi di semua front, dan pembatasan ini terhadap militer dan kabinet rezim Zionis semakin meningkat di berbagai bidang.

Menurut arahan baru dari otoritas politik yang ditujukan kepada militer rezim, aksi militer terhadap Beirut dan Tiro dilarang dan harus dibatasi di dalam garis kuning.

Seorang pejabat tinggi rezim Zionis dalam wawancara dengan saluran 13 Israel mengatakan: «Pesan yang kami terima dari Amerika dalam beberapa pekan terakhir sudah jelas; tidak ada lagi kebebasan bertindak tanpa syarat.»

Perlu dicatat bahwa salah satu syarat utama Iran dalam kesepakatan dengan Amerika adalah penghentian serangan rezim Zionis terhadap Lebanon.