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Kisah Araghchi tentang Kemajuan Negosiasi di Bagian Lebanon, Sanksi, dan Aset

22 Juni 2026 - 12:46
News ID: 1830402
Source: ABNA
Kisah Araghchi tentang Kemajuan Negosiasi di Bagian Lebanon, Sanksi, dan Aset

Seyyed Abbas Araghchi setelah selesainya negosiasi intensif di Bürgenstock, Swiss, menulis di halaman pribadinya: Mediasi tanpa lelah dari Pakistan dan Qatar telah membawa kemajuan besar untuk mengakhiri perang di Lebanon.

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, setelah selesainya negosiasi intensif di Bürgenstock, Swiss, menulis di halaman pribadinya di salah satu jejaring sosial: Mediasi tanpa lelah dari Pakistan dan Qatar telah membawa kemajuan besar untuk mengakhiri perang di Lebanon. Selain itu, sanksi ekspor minyak dan petrokimia ditangguhkan, blokade laut dicabut, sebagian aset yang dibekukan dibebaskan, dan rencana besar rekonstruksi serta pembangunan ekonomi Iran dilaksanakan.

Ia menambahkan: Ujian nyata pertama: unit penyelesaian konflik di Lebanon.

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