Menurut laporan kantor berita Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, setelah selesainya negosiasi intensif di Bürgenstock, Swiss, menulis di halaman pribadinya di salah satu jejaring sosial: Mediasi tanpa lelah dari Pakistan dan Qatar telah membawa kemajuan besar untuk mengakhiri perang di Lebanon. Selain itu, sanksi ekspor minyak dan petrokimia ditangguhkan, blokade laut dicabut, sebagian aset yang dibekukan dibebaskan, dan rencana besar rekonstruksi serta pembangunan ekonomi Iran dilaksanakan.

Ia menambahkan: Ujian nyata pertama: unit penyelesaian konflik di Lebanon.