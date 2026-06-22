Menurut laporan kantor berita Abna, Ismail Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam wawancara dengan koresponden Sed-o-Sima setelah berakhirnya pertemuan puncak Bürgenstock mengatakan: Mengenai pasal-pasal yang tersisa yang diperlukan untuk memulai negosiasi akhir, pembicaraan telah dilakukan.

Ia menambahkan: Mengenai penerbitan izin yang diperlukan untuk penjualan minyak dan pembebasan aset Iran, diskusi dilakukan dan kemajuan baik telah dicapai.

Baghaei melanjutkan: Mengenai lintasan aman kapal-kapal melalui Selat Hormuz, juga disepakati untuk mengatur mekanisme, yang penting.

Ia menunjuk: Kami memiliki hari yang sangat panjang. Pertemuan dimulai pada Senin pagi. Pada saat pertemuan empat pihak, pernyataan bernada ancaman dari AS diterbitkan, yang menyebabkan Iran menyatakan tidak siap melanjutkan pertemuan empat pihak dalam kondisi seperti itu.

Dalam hal ini, Qatar dan Pakistan berupaya melanjutkan dialog, dan kami mengatakan bahwa itu tidak akan berlangsung dalam format empat pihak.

Baghaei menambahkan: Dalam pertemuan empat pihak dan sebelumnya, kekhawatiran kami mengenai itikad buruk lawan disampaikan. Terutama mengenai pelanggaran terus-menerus terhadap gencatan senjata oleh rezim Zionis.

Dalam hubungan ini, untuk memastikan keberlanjutan perdamaian, mekanisme baru dibentuk dengan melibatkan mediator untuk memantau pengakhiran perang dan penghentian perang di Lebanon.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan: Pandangan delegasi Iran adalah bahwa kita harus memegang kerah lawan untuk memastikan pelaksanaan komitmen.

Ia menambahkan: Pada tahap ini, pekerjaan delegasi negosiasi telah selesai, tetapi tim teknis akan melanjutkan pekerjaan mereka besok. Selain itu, dua mediator, yaitu Qatar dan Pakistan, akan menerbitkan sebuah teks. Teks ini akan diperkenalkan sebagai dokumen kesepakatan yang dicapai selama 18 jam.