Menurut laporan kantor berita Abna, situs Zionis "Zman" (Waktu) dengan menekankan bahwa Iran telah menang atas Amerika dan rezim Zionis, menulis: Israel berada dalam situasi yang mengerikan, karena dikelola dari jarak jauh oleh presiden Amerika, dan kabinet yang ada hanya ada di atas kertas.

"Ur Hiller", jurnalis dan analis Zionis, juga dengan merujuk pada pernyataan JD Vance, wakil presiden Amerika, mengatakan bahwa bagi orang Amerika, masalah perang telah berakhir.

Ia melanjutkan bahwa perang melawan Iran dan juga perang di Lebanon telah berakhir, dan Israel ditinggalkan sendirian dalam rawa strategis di mana ia berada.

Sementara kritik di kalangan resmi rezim Zionis terhadap kelambanan kabinet Netanyahu terhadap perkembangan regional meningkat, "Avigdor Lieberman", ketua partai "Israel Beitenu", juga mengatakan: Netanyahu telah menjadi kantong tinju Trump. Kami mengorbankan tentara kami dan mengikat tangan serta kaki mereka di medan perang.

Jaringan Kan dari rezim Zionis juga dalam hal ini mengumumkan bahwa setelah tekanan Amerika, para pemimpin politik rezim Zionis mengeluarkan perintah gencatan senjata di Lebanon, dan tentara rezim ini mengikuti perintah komandan, telah menghentikan operasi mereka di dataran tinggi Ali al-Tahir.

Media Zionis dan pusat radio-televisi rezim ini juga melaporkan bahwa tentara Tel Aviv sedang mengurangi jumlah pasukannya di Lebanon.

Media ini menekankan bahwa pemerintahan Trump telah meminta Tel Aviv untuk memulai penarikan sebagian dari Lebanon selatan.

Trump meminta pengurangan kedalaman "garis kuning" rezim Zionis di dalam Lebanon. Kebijakan ini dijalankan ketika tentara rezim Zionis saat ini menghadapi peningkatan korban di Lebanon dan tidak keberatan untuk keluar dari Lebanon selatan di bawah tekanan Amerika dan tanpa skandal publisitas bagi diri mereka sendiri.