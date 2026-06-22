Taktik Hizbullah untuk Menguras Rezim Zionis di Lebanon Selatan

Kantor berita Abna: Sementara rezim Zionis mengklaim tidak berniat mundur dari wilayah Lebanon yang diduduki, dan meskipun penandatanganan kesepahaman antara Teheran dan Washington, masih terus melakukan pendudukan di Lebanon selatan, Hizbullah Lebanon berupaya menyeret tentara Zionis ke dalam perang gerilya kelelahan dengan alat-alat canggih yang melampaui model tradisional.
Drone bunuh diri (FPV) Hizbullah yang menggunakan teknologi serat optik, menetralkan keunggulan rezim Zionis dalam perang elektronik dan gangguan sinyal, membuat operasi di Lebanon selatan menjadi mahal dan mengancam.
Jaringan berita Al Jazeera dalam laporannya tentang pendekatan baru Hizbullah Lebanon dalam menghadapi rezim Zionis menulis bahwa "pengurasan bergerak" menjadi inti dari taktik terpenting Hizbullah. Transisi dari pertahanan statis ke pertahanan fleksibel dan bergerak telah mengubah posisi Zionis di daerah pendudukan Lebanon selatan menjadi sasaran potensial dan pengurasan berkelanjutan.
Dengan demikian, bahkan jika tentara rezim Zionis dapat memasuki suatu daerah, ia tidak dapat menjamin dapat beroperasi dengan aman di sana atau memantapkan kendalinya dengan biaya rendah.
Al Jazeera dalam wawancara dengan Munir Shhadeh, mantan koordinator pemerintah Lebanon di UNIFIL, Omar Maarubuni, peneliti militer dan politik, dan Ali Matar, analis politik dan akademisi, mengidentifikasi taktik Hizbullah untuk melawan tentara Zionis sebagai berikut:
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Mengandalkan kelompok tempur kecil dan fleksibel.
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Mengandalkan penyergapan tempur, dengan menarik pasukan elit Israel ke zona pemusnahan presisi dan mengaktifkan "taktik jarak nol" untuk melenyapkan mereka.
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Melakukan penyergapan berulang kali terhadap pasukan dan kendaraan.
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Menargetkan pusat komando dan jalur pasokan dengan rudal, artileri, dan drone, tanpa terbatas pada garis depan.
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Mengintegrasikan operasi drone, pengintaian lapangan, dan tembakan darat, yang melumpuhkan sistem perlindungan militer rezim Zionis (seperti sistem Trophy) dan memungkinkan penargetan presisi terhadap konsentrasi dan kendaraan lapis baja Israel.
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Pertempuran dari kedalaman bahkan setelah kendaraan Israel masuk ke daratan, alih-alih menggunakan garis pertahanan statis, dengan melindungi personel dan aset rudal jarak menengah dan jarak jauh di dalam jaringan terowongan taktis.
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