Kantor berita Abna: Sementara rezim Zionis mengklaim tidak berniat mundur dari wilayah Lebanon yang diduduki, dan meskipun penandatanganan kesepahaman antara Teheran dan Washington, masih terus melakukan pendudukan di Lebanon selatan, Hizbullah Lebanon berupaya menyeret tentara Zionis ke dalam perang gerilya kelelahan dengan alat-alat canggih yang melampaui model tradisional.

Drone bunuh diri (FPV) Hizbullah yang menggunakan teknologi serat optik, menetralkan keunggulan rezim Zionis dalam perang elektronik dan gangguan sinyal, membuat operasi di Lebanon selatan menjadi mahal dan mengancam.

Jaringan berita Al Jazeera dalam laporannya tentang pendekatan baru Hizbullah Lebanon dalam menghadapi rezim Zionis menulis bahwa "pengurasan bergerak" menjadi inti dari taktik terpenting Hizbullah. Transisi dari pertahanan statis ke pertahanan fleksibel dan bergerak telah mengubah posisi Zionis di daerah pendudukan Lebanon selatan menjadi sasaran potensial dan pengurasan berkelanjutan.

Dengan demikian, bahkan jika tentara rezim Zionis dapat memasuki suatu daerah, ia tidak dapat menjamin dapat beroperasi dengan aman di sana atau memantapkan kendalinya dengan biaya rendah.

Al Jazeera dalam wawancara dengan Munir Shhadeh, mantan koordinator pemerintah Lebanon di UNIFIL, Omar Maarubuni, peneliti militer dan politik, dan Ali Matar, analis politik dan akademisi, mengidentifikasi taktik Hizbullah untuk melawan tentara Zionis sebagai berikut: