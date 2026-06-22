Ayatullah A'rafi Mengajak Masyarakat Hadir dalam Pemakaman Sang Imam Syahid dengan Semangat Asyura

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Ayatullah Alireza A'rafi, Direktur Hauzah Ilmiah Iran, mengeluarkan pesan resmi yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam prosesi pemakaman pemimpin revolusi yang syahid.

Berikut terjemahan lengkap pesan beliau:

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapat rezeki."

(QS. Ali Imran [3]: 169)

Kesyahidan nahkoda Revolusi Islam di tengah badai dan gelombang ujian, setelah bertahun-tahun berjihad tanpa mengenal lelah serta menunjukkan keteguhan yang luar biasa di jalan kebenaran dan hakikat, merupakan musibah besar bagi umat Islam dan rakyat mulia Iran. Peristiwa ini telah memenuhi hati kaum mukmin dengan kesedihan dan duka yang mendalam.

Sesungguhnya pemimpin agung dan syahid Revolusi Islam hingga hembusan napas terakhirnya tetap teguh membela cita-cita Revolusi Islam. Beliau mengorbankan dirinya demi rakyat dan Iran Islam.

Hari ini, setelah kondisi memungkinkan untuk penyelenggaraan prosesi pemakaman jasad sucinya, menjadi kewajiban kita untuk menampilkan kedudukan beliau di hati rakyat yang mulia ini melalui kehadiran yang heroik dan penuh semangat dalam peristiwa bersejarah tersebut.

Kehadiran seluruh lapisan masyarakat di berbagai penjuru negeri merupakan bukti kecintaan dan keterikatan rakyat kepada imam dan pemimpin syahid mereka. Kecintaan itu akan semakin tampak pada hari-hari berkabung untuk Aba Abdillah Al-Husain (AS), dan insya Allah akan menjadi landasan lahirnya sebuah gerakan Asyura dalam memuliakan kedudukan pemimpin tercinta dan syahid kita.

Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh pecinta mazhab Imam Khomeini dan Imam Khamenei, serta semua orang yang berduka atas musibah besar ini, untuk hadir secara luas dalam peristiwa agung tersebut dan menorehkan lembaran emas baru dalam sejarah negeri ini.

Alireza A'rafi

Direktur Hauzah Ilmiah Iran