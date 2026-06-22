Menteri Zionis: Jawaban Kami kepada Trump adalah "Tidak"

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip media Zionis, Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim Zionis, dalam pernyataan kurang ajarnya mengklaim: Lebanon harus menjadi tempat bermain bagi tentara Israel.

Ia menambahkan: Tidak boleh ada batasan apa pun dari Amerika terhadap operasi tentara Israel di Lebanon yang diterima. Jika Trump mengatakan kepada Netanyahu bahwa Israel harus meninggalkan Lebanon, jawabannya harus: "Tuan Presiden, tidak!"

Ben-Gvir mengatakan: Tidak boleh ada perbedaan antara Lebanon dan Hizbullah. Seluruh wilayah Lebanon harus menjadi sasaran langsung tentara Israel tanpa kecuali apa pun.

Dalam pernyataan tidak manusiawi yang menyoroti sifat rezim Zionis, ia mengatakan: Mungkin seribu ibu Lebanon akan menangis, tetapi tidak seorang pun ibu Israel boleh menangis! Prioritas kami adalah melindungi warga Israel, bahkan jika itu mengorbankan nyawa warga sipil Lebanon.

Perlu dicatat bahwa salah satu syarat tegas Iran dalam kesepakatan dengan Amerika adalah penghentian perang di semua front, terutama Lebanon, dan penarikan rezim Zionis. Ini sementara tampaknya pernyataan Trump terhadap Netanyahu dan keberatannya mengenai Lebanon lebih bersifat pembagian peran antara Washington dan Tel Aviv daripada yang realistis.