New York Times: Hasutan Perang Amerika Memperkuat Kekuatan Iran

Menurut laporan kantor berita Abna, surat kabar The New York Times melaporkan: Apa yang berubah setelah empat bulan sejak dimulainya perang terhadap Iran? Tidak banyak yang berubah. Program nuklir Iran tetap utuh, nasib rudal balistik ditunda untuk negosiasi selanjutnya, dan kekuatan yang terkait dengan Iran masih hadir di kawasan.

Dalam laporan ini disebutkan: Kesepakatan ini tidak mencerminkan keunggulan militer Amerika, tetapi sebaliknya menunjukkan keterbatasan kekuatan Amerika dalam melanjutkan ketegangan. Teheran berhasil mengubah salah satu kelemahannya menjadi sumber kekuatan baru di Selat Hormuz. Perang ini menunjukkan kekuatan Iran dalam menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tekanan strategis.

Dalam kelanjutan laporan ini ditekankan: Berdasarkan kesepakatan Iran dan Amerika, Teheran mendapatkan pencapaian ekonomi besar, termasuk pencabutan blokade laut, pembentukan dana rekonstruksi senilai 300 miliar dolar, dan pembebasan aset yang dibekukan.