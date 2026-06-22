Pakistan: Iran Tulus dalam Mendukung Perdamaian di Timur Tengah

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al Jazeera, Shahbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan, pada hari Minggu setelah berakhirnya putaran pertama negosiasi di Swiss mengatakan bahwa kepemimpinan Iran terus dengan ketulusan dalam upaya mendukung perdamaian di Timur Tengah.

Ia mencatat: Saya percaya bahwa kepemimpinan Iran benar-benar tulus dalam mendukung perdamaian di kawasan.

Sharif pada saat yang sama mengklaim bahwa Donald Trump, Presiden Amerika, juga demikian, dan ia tidak ragu bahwa ia adalah pria perdamaian.

Sharif kemarin juga dengan merujuk pada negosiasi antara AS dan Iran di Swiss mengatakan bahwa kami "menyaksikan hari yang besar bagi perdamaian global."

Perdana Menteri Pakistan menambahkan: Dialog antara Iran dan Amerika tidak hanya akan mengurangi ketegangan regional, tetapi juga dapat mengarah pada stabilitas dan perdamaian berkelanjutan di tingkat global. Upaya intensif telah menghasilkan pertemuan Washington dan Teheran di Bürgenstock, dan kami mungkin kembali dengan proposal perdamaian.