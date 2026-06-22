Detail Terbaru Negosiasi Iran dan Amerika dari Menteri Luar Negeri Pakistan

Menurut laporan kantor berita Abna, Muhammad Ishaq Dar, Menteri Luar Negeri Pakistan, dalam wawancara dengan Al Arabiya dan Al Hadath menekankan: Iran dan Amerika telah sampai pada kesimpulan bahwa solusi krisis terletak pada diplomasi.

Ia menambahkan: Mereka telah mencapai tahap keberhasilan. Amerika meminta pemindahan cadangan uranium dari Iran, dan kami menemukan solusi untuk mengurangi tingkat pengayaan cadangan uranium Iran. Cadangan ini masih terkubur di bawah tanah.

Menteri Luar Negeri Pakistan menyatakan: Saya percaya bahwa masalah cadangan uranium dapat diselesaikan di salah satu dari tiga kelompok teknis. Pakistan berhasil untuk pertama kalinya dalam 47 tahun terakhir mengadakan pertemuan antara Amerika dan Iran. Perang di antara mereka sangat mengerikan dan berdampak negatif pada ekonomi.

Ia mengatakan: Tiga kelompok teknis berpartisipasi dalam negosiasi dan berkonsultasi mengenai berkas nuklir, aset yang dibekukan, dan Lebanon. Situasi di Selat Hormuz harus kembali ke kondisi sebelum perang. Selama periode 60 hari, tidak ada tarif yang akan diterapkan di Selat Hormuz dan kapal-kapal dapat melintasi wilayah ini.

Menteri Luar Negeri Pakistan menambahkan: China juga setuju dengan kebebasan lintas kapal di Selat Hormuz tanpa tarif. Saat ini, kapal dapat bergerak di jalur pergi dan pulang, dan tidak ada tarif yang dikenakan selain biaya yang terkait dengan lintas atau layanan. Serangan provokatif Israel terhadap Lebanon harus dihentikan. Kami juga sepakat dengan menteri luar negeri Arab Saudi, Mesir, dan Turki mengenai pengaktifan kembali masalah Jalur Gaza.

Ia mengatakan: Presiden AS Donald Trump secara pribadi mengawasi negosiasi. Kami berharap proses ini berjalan dengan positif. Perkiraan kami adalah bahwa tahap selanjutnya dalam negosiasi antara Iran dan Amerika akan menjadi tahap yang paling sulit. Kami yakin mereka dapat mencapai kesepakatan final karena ini demi kepentingan semua pihak. Tidak ada poin negatif dalam nota kesepahaman di antara mereka. Masalah sanksi terhadap Iran akan dibahas secara bilateral dengan Amerika. Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan UAE mendukung upaya mediasi. Iran telah menyatakan kepuasannya terhadap proses negosiasi dan menyetujui pengurangan tingkat pengayaan cadangannya.