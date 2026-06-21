Muslim Amerika; Sendirian di Tengah Badai Kebencian

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – serangan yang terjadi pada 18 Mei terhadap sebuah masjid di kota San Diego menjadi pengingat tragis lainnya bahwa Islamofobia, rasisme terhadap Muslim, dan kekerasan masih menjadi ancaman mematikan bagi Muslim Amerika.

Berdasarkan laporan Al Jazeera, serangan San Diego bukan sekadar insiden terpisah dari rangkaian kekerasan Islamofobia di Amerika. Kebencian dan diskriminasi terhadap Muslim dapat ditemukan di berbagai komunitas di seluruh negeri itu. Fenomena ini tercermin dalam ucapan dan kebijakan Donald Trump, pejabat pemerintah, anggota Kongres, serta kelompok nasionalis Kristen ekstrem dan arus Zionis bersenjata.

Islamofobia bagi umat Islam memiliki posisi yang kurang lebih sama seperti antisemitisme bagi umat Yahudi. Fenomena ini berakar pada permusuhan dan intoleransi terhadap keyakinan agama dan budaya Muslim, serta mengancam struktur demokrasi Amerika. Seperti para antisemit dan rasis, orang-orang yang memiliki prasangka anti-Islam sering kali menjadi pihak pertama yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pandangan semacam itu. Namun, pada saat yang sama, mereka membenarkan tindakan anti-Islam dan pengorbanan Muslim sebagai kambing hitam, dengan mengklaim bahwa Muslim merupakan ancaman bagi Amerika. Mereka menggambarkan Muslim sebagai “yang lain” dan berargumen bahwa komunitas ini tidak dapat dipercaya, tidak mampu berintegrasi, dan tidak menunjukkan loyalitas yang diperlukan.

Media arus utama, dan dalam beberapa tahun terakhir jejaring sosial, memainkan peran penting dalam menyebarkan ketakutan. Media menyediakan ruang bagi pernyataan anti-Islam dan anti-Muslim dari para pemimpin politik dan agama serta para penyebar kebencian lainnya. Sebagaimana pepatah lama dalam dunia media mengatakan, “jika ada darah, maka itu menjadi berita,” artinya berita negatif dan sensasional lebih menarik perhatian serta lebih laku dijual.

Hal ini hari ini tampak lebih jelas dari sebelumnya. Para pengguna jejaring sosial menyebarkan teori konspirasi berbahaya, informasi keliru, dan konten anti-Muslim. Alih-alih dimintai pertanggungjawaban karena menyebarkan kebencian, mereka justru dibuat semakin terlihat oleh platform seperti X dan Instagram.

Dalam isu Islamofobia, perusahaan-perusahaan media sosial membiarkan konten berbahaya menjangkau audiens yang lebih luas, sekaligus memungkinkan orang-orang yang menghasut kekerasan memperkuat posisi dan meningkatkan pengaruh mereka.

Saat ini rasisme dapat dilihat di berbagai komunitas di Amerika. Masalah ini tercermin dalam pernyataan para pejabat pemerintah, mulai dari Donald Trump sebagai presiden dalam dua masa kepemimpinannya hingga anggota Kongres. Dalam kondisi ketika bahkan tempat-tempat ibadah tidak lagi aman dan serangan terhadap gereja serta sinagoga dikecam, sebagian anggota Kongres Amerika secara terbuka melontarkan pernyataan yang berbahaya, mengancam, dan anti-Muslim serta anti-Islam.

Pada bulan Februari, Brandon Gill, anggota Kongres dari Texas, menulis di platform X:

“Warga Texas tidak seharusnya pergi ke pusat perbelanjaan dan merasa seperti berada di Pakistan. Imigrasi Islam secara besar-besaran sedang menghancurkan Amerika yang kita kenal dan cintai.”

Pada 10 Maret, anggota Kongres lainnya, Andy Ogles, menulis:

“Dokumen resmi tidak secara ajaib membuat seseorang menjadi orang Amerika. Muslim tidak mampu berasimilasi dan berintegrasi; mereka semua harus kembali ke tempat asal mereka.”

Randy Fine, anggota Kongres dari Florida, menulis di media sosial:

“Islam arus utama adalah kultus kematian yang jahat, yang mengagungkan pembunuhan dan rajam terhadap perempuan serta berupaya menghancurkan nilai-nilai Barat.”

Pada Februari ۲۰۲۶, setelah memublikasikan pernyataan di X yang merendahkan Muslim dan mempertanyakan martabat kemanusiaan mereka, ia menghadapi gelombang protes luas. Para pemimpin Demokrat dan kelompok-kelompok hak sipil menyerukan pengunduran diri dan kecaman publik terhadapnya.

Keith Self, anggota Kongres dari Texas, juga menulis:

“Syariat menawarkan tiga pilihan bagi non-Muslim: menerima Islam, tunduk, atau mati. Ideologi politik totaliter ini bertekad menghancurkan negara kita dari dalam dan tidak boleh pernah diizinkan beroperasi di Amerika. Berintegrasilah ke dalam budaya kami atau pulanglah ke rumah kalian!”

Tommy Tuberville, senator dari Alabama, berulang kali mengeluarkan pernyataan yang secara langsung membandingkan syariat dan Islam radikal dengan kanker, kultus kematian, dan ideologi anti-Amerika. Ia merupakan salah satu pendukung keras pelarangan hukum syariat di Amerika dan pengusiran orang-orang yang menginginkan penerapannya sebagai pengganti Konstitusi Amerika Serikat.

Dalam upacara pengambilan sumpah Zohran Mamdani sebagai Wali Kota New York, Tommy Tuberville menulis:

“Musuh sudah berada di balik gerbang.”

Globalisasi Islamofobia

Penggambaran Islam—agama yang memiliki sekitar dua miliar pengikut—sebagai ancaman telah menjadi isu yang meluas di seluruh dunia. Para pemimpin politik, pejabat terpilih, dan tokoh berpengaruh di Eropa, China, India, Australia, dan Myanmar telah menggambarkan Muslim sebagai pihak yang secara inheren penuh kekerasan, serta menggunakan tindakan segelintir ekstremis sebagai bukti. Mereka mengklaim bahwa Islam bukan agama, melainkan ideologi politik. Pandangan ini melahirkan klaim bahwa Muslim tidak dapat berintegrasi ke dalam masyarakat lain dan tidak dapat menjadi warga negara yang loyal serta dapat dipercaya.

Islamofobia juga menjadi salah satu faktor penting dalam pembenaran perang Gaza. Sentimen anti-Muslim berperan besar dalam membangun dan mempertahankan dukungan tanpa syarat pemerintah Amerika Serikat—baik di bawah Partai Republik maupun Demokrat—terhadap rezim Zionis.

Meskipun banyak organisasi hak asasi manusia internasional terkemuka, para pakar PBB, dan ratusan akademisi bidang genosida menyatakan bahwa rezim Zionis telah melakukan genosida di Gaza, pemerintah Amerika Serikat tetap mempertahankan dukungannya terhadap rezim Zionis dan memberikan bantuan militer miliaran dolar kepadanya.

Tindakan pemerintah Amerika dibela dengan logika Islamofobia—sebuah logika yang mencabut kemanusiaan rakyat Palestina dan menggambarkan mereka sebagai pihak yang secara inheren penuh kekerasan dan antisemit. Di Amerika, kelompok-kelompok kanan ekstrem Kristen dan Yahudi bersenjata yang menentang hak-hak dasar rakyat Palestina secara sengaja memperkuat ketakutan terhadap Muslim dan Arab—yang biasanya diasumsikan sebagai Muslim—demi mendorong agenda mereka di Timur Tengah.

Para analis politik dan keagamaan berbicara dan menulis tentang Islam dan Muslim dengan cara yang, karena tidak adanya konsekuensi serius, kemungkinan besar tidak akan pernah diterbitkan oleh media-media utama jika ditujukan kepada Yahudi, Kristen, atau kelompok agama dan etnis lainnya.

Islamofobia tidak akan mudah hilang dalam waktu dekat. Berbeda dari sebagian bentuk kebencian lainnya, rasisme terhadap Muslim masih tetap dianggap sebagai pandangan yang dapat diterima di sebagian masyarakat arus utama, seolah-olah diskriminasi terhadap satu kelompok agama merupakan tindakan yang masuk akal.

Kita semua—pemerintah, pembuat kebijakan, media, lembaga pendidikan, pemimpin agama, dan para eksekutif perusahaan—memiliki peran penting dalam melawan suara-suara penyebar kebencian, teologi eksklusif, dan ideologi supremasis.

John Esposito

Profesor Hubungan Internasional dan Studi Islam di Universitas Georgetown serta mantan Presiden American Academy of Religion.