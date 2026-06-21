Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Senator Raja Nasir Abbas Jafari, Ketua Majelis Wahdat-e-Muslimeen Pakistan, menyatakan bahwa bulan Muharam adalah warisan bersama seluruh umat Islam. Kecintaan dan penghormatan kepada Imam Husain (AS) serta Ahlulbait Nabi (SAW) merupakan bagian dari iman setiap Muslim. Karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin keamanan penuh para pelayat dan menyediakan semua fasilitas yang mereka butuhkan.

Ia menambahkan bahwa penerapan pembatasan merupakan langkah yang mengkhawatirkan, terutama terhadap orang-orang yang selama ini senantiasa menyebarkan pesan perdamaian, persatuan, dan persaudaraan.

Raja Nasir menegaskan bahwa penyelenggaraan majelis di dalam tempat-tempat pribadi tidak memerlukan izin. Dalam hal ini juga telah ada keputusan tegas dari Pengadilan Tinggi Lahore. Namun, meskipun demikian, kasus-kasus hukum tetap diajukan terhadap para penyelenggara dan pendiri majelis. Hal ini, menurutnya, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar dan keagamaan.

Ia juga menyatakan bahwa setelah kesyahidan menyedihkan Ayatullah Khamenei, telah terbentuk persatuan dan solidaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya di tengah umat Islam. Menjaga persatuan ini merupakan kebutuhan mendasar dalam situasi saat ini.