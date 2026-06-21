Vance: Kami Berharap Kemajuan dalam Dossier Nuklir Iran dan Gencatan Senjata Lebanon

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, JD Vance, Wakil Presiden AS, menyatakan bahwa Lebanon dan Israel menginginkan keamanan.

Ia mengatakan: "Kami berharap dapat mencapai kemajuan dalam dossier nuklir Iran dan juga masalah gencatan senjata di Lebanon" .

Vance mengatakan: "Saya berangkat ke Swiss; delegasi Iran juga baru saja tiba di sana, dan pembicaraan akan berlangsung selama dua hari."

CNN juga melaporkan beberapa menit lalu bahwa Vance meninggalkan Pangkalan Gabungan Andrews menuju Swiss untuk berpartisipasi dalam negosiasi dengan Iran .

Pernyataan Vance ini disampaikan sementara perjanjian gencatan senjata tidak bersifat sepihak dan rezim Zionis terus melanjutkan pelanggaran gencatan senjata di Lebanon.