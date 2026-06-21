Netanyahu Melarang Menteri Kabinet Zionis Mengkritik Trump

Menurut laporan kantor berita Abna, pejabat Zionis melaporkan bahwa Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim ini, telah meminta para menterinya untuk menahan diri dari mengkritik Presiden AS Donald Trump.

Larangan ini diberlakukan di kabinet Zionis di tengah klaim media Barat bahwa ketegangan antara Tel Aviv dan Washington mengenai cara menangani Iran dan Hizbullah semakin meningkat.

Situs Zionis "i24 News" dalam hal ini menulis bahwa pemerintahan Trump dan tim negosiatornya salah memahami ideologi yang menggerakkan Iran dan Hizbullah.

Menurut pejabat Zionis, Tel Aviv khawatir Iran akan menggunakan setiap kemungkinan kesepakatan dengan AS untuk membangun kembali ekonominya dan memperkuat kemampuan militernya, dengan imbalan konsesi terbatas mengenai program nuklirnya dan dukungannya kepada sekutu-sekutunya di kawasan.

Menurut Al Jazeera, ketidakpuasan di kalangan politik dan keamanan rezim Zionis terhadap cara pemerintahan Trump mengelola berkas Iran dan Lebanon meningkat setelah Washington mencapai nota kesepahaman dengan Teheran. Itamar Ben-Gvir, menteri keamanan dalam negeri garis keras di kabinet Netanyahu, Senin lalu mengatakan: "Kesepakatan Trump tidak mengikat kita."

Ia melanjutkan bahwa Israel bukanlah vassal AS dan Tel Aviv bukanlah mitra dalam kesepakatan ini. Bezalel Smotrich, menteri garis keras lainnya dari rezim Zionis, juga mengatakan bahwa kesepakatan ini buruk bagi Israel. Ia menyerukan Israel untuk terus melawan Iran sendirian.

Sebaliknya, Trump dalam wawancara dengan situs Axios mengatakan bahwa jika bukan karena dirinya, Israel akan hancur. Dalam pernyataan lain, Trump mengakui perbedaannya dengan Netanyahu dan menyarankannya untuk "tenang dan rasional" di Lebanon. Ia menggambarkan kelanjutan serangan rezim Zionis ke Lebanon sebagai "buruk" .